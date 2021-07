Karol G fue una de las grandes ganadoras de los Premios Juventud 2021 , incluso su expareja Anuel AA festejó las 12 nominaciones y 9 galardones que se llevó.

Sin embargo Karol G se encuentra en medio de la polémica luego de que cantó junto con mariachi su tema ’ 200 Copas ’.

Una de las asistentes a los Premios Juventud 2021, fue Ángela Aguilar por lo que de inmediato fue cuestionada por la interpretación de Karol G. En el video la hija de Pepe Aguilar le reclamó el uso de groserías durante su presentación.

Tras la actuación de Karol G en los Premios Juventud 2021, Noelia se lanzó contra la cantante pues aseguró que le había faltado el respeto a la música mexicana, pues no cualquiera podía cantar con mariachi.

En entrevista con varios medios, Ángela Aguilar fue cuestionada sobre la interpretación de Karol G, ya que ella fue una de las invitadas a los Premios Juventud 2021.

Ángela Aguilar destacó que la música mexicana es universal y que Karol G lo hizo muy bien.

Sin embargo, Ángela Aguilar le reclamó a Karol G por el uso de malas palabras mientras cantaba con mariachi y es en el tema mencionó “HDP” (hijo de p...).

“No me gustó las malas palabras que usó, se me hizo un poco feo, pero todo lo demás me encantó”

Ángela Aguilar