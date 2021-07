Laura Bozzo habla de Eleazar Gómez: “Ojalá que todo su pasado no lo olvide”

Tras pasar cuatro meses en la cárcel por agredir a su novia Tefi Valenzuela , Eleazar Gómez ha decidido retomar su carrera musical con el lanzamiento de su nueva canción ‘ De Cero ’.

En entrevista con varios medios, Laura Bozzo fue cuestionado sobre el regreso de Eleazar Gómez, después de que obtuvo su libertad condicional tras haber aceptado que golpeo a Tefi Valenzuela.

Laura Bozzo destacó que nadie puede empezar desde cero y señaló que espera que Eleazar Gómez aprenda de su pasado y de ahí pueda continuar.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Laura Bozzo destacó que no le desea mal a Eleazar Gómez, pero aseguró que ella cree en el karma.

“Lo de Eleazar (…) todo en esta vida es karma. Yo nunca le deseo mal a nadie, bastante me ha pasado a mí para desear mal a nadie”

Sobre el regreso a la música de Eleazar Gómez, Laura Bozzo aseguró que nadie puede empezar desde cero, ya que cada persona carga con su pasado ya sea bueno o malo.

Laura Bozzo puntualizó que espera que Eleazar Gómez no olvide su pasado, porque la soberbia no le va a llevar a ningún lado.

“Ojalá que ese pasado no lo olvide y se lo grabe muy bien en la memoria, porque ese tipo de soberbia nunca conduce a nada”

En su video Laura Bozzo destacó que son de los errores de los que se aprende, por eso es importante aceptarlos.

“Uno tiene que aceptar sus culpas (…) Yo he cometido muchísimos pecados, culpas, he hecho bestialidad y media, pero tu no voy a pretender ignorar, porque de los errores se aprende más que cualquier cosa”

Laura Bozzo