Laura Bozzo está muy entusiasmada de regresar al reality show pese haber sido eliminada el pasado viernes debido a que no logró conquistar a la audiencia del programa Hoy.

Interceptada por reporteros afuera de instalaciones de Televisa, la polémica presentadora de televisión se dijo orgullosa que el éxito le esté llegando por todos lados.

Así como agradece que su programa “Laura sin censura” esté despuntando en rating al igual que el programa Hoy, éxito que se deriva de su reality de baile.

Y antes de crear malentendidos, aclara que ella y su polémica no representa el éxito que ha obtenido el matutino de San Ángel, ya que éste se debe al equipo que tiene al frente.

Asimismo aprovecha para aclarar que ingresó a “Las Estrellas bailan en Hoy” porque la productora Magda Rodríguez le pidió salir de su zona de confort.

Por ello, Bozzo alzó la mano cuando se enteró que Carlos Bonavides no tenía compañera de baile y no por dinero como se ha rumorado, ya que no cobra ni un peso por su participación.

Laura Bozzo le asegura a Carlos Bonavides que no se quedará callada

Asegurando que no lo hizo por un interés económico sino por el cariño que le tiene a la fallecida Magda así como a Carlos Bonavides, se dijo herida por éste.

“Me dolió un poco que dijera que porque no me calle es que salimos, salimos porque no habíamos coordinado los pasos”, dijo a la par que explicó que los coreógrafos le explicaron a Carlos pero él no lo entendió.

Por lo que le responde su consejo de guardar silencio: “Yo al año hablaba perfectamente, espero jamás aprender a callar porque el día que aprenda a callar dejaré de ser Laura Bozzo ”.

“Laura Bozzo no se calla nada”, insistió a la par que aseguró que las críticas no la han destrozado ni la derrumbarán.