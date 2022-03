Javier Ceriani y Elisa Beristain enfrentan a Laura Bozzo en la puerta de su casa (VIDEO)

Javier Ceriani y Elisa Beristain enfrentaron a Laura Bozzo en la puerta de su casa. ¿Qué hizo la ‘abogada de los pobres’ al ver a los polémicos presentadores?

Laura Bozzo les cerró la puerta en la cara, sin embargo, cuando Javier Ceriani y Elisa Beristain le exigieron hablar con ellos, si no tenía nada qué ocultar, la peruana respondió:

“Siempre doy la cara. Ustedes me han destruido y todavía vienen acá a tocarme la puerta. Ok, el que no la debe, no la teme” Laura Bozzo

Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

Laura Bozzo acusa que las autoridades quisieron convertir su caso con el SAT en una “cortina de humo”

Acto seguido, Laura Bozzo les abrió la puerta de su casa, en Acapulco, para aclarar cualquier duda, sospecha o crítica que tuvieran Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Uno de los temas que aclaró Laura Bozzo fue lo que hubo detrás de los problemas con Hacienda que tuvo el año pasado y por los cuales se le dictó una orden de aprehensión.

Laura Bozzo afirmó que las autoridades buscaban crear una “cortina de humo” con su caso, pues había muchas irregularidades.

“Lo dijo el Fiscal, que los casos como el mío, como yo era pública, había que dar una sanción ejemplar... o sea, totalmente absurdo porque nunca, en la ley, no existe la orden de captura para un caso como el mío, yo nunca me he escondido de la ley, ni nada, yo doy la cara, ¿me entiendes? Entonces ahí los abogados me dijeron, ‘esto es una cosa que está..., huele mal, ¿me entiendes?, huele a cortina de humo, escándalo’” Laura Bozzo

Laura Bozzo (@laurabozzo_of / Instagram )

¿En Acapulco? Laura Bozzo revela dónde se ocultó mientras la buscaban las autoridades mexicanas

Ante ello, y considerando sus problemas de salud, Laura Bozzo dijo que prefirió ocultarse, mientras las cosas se tranquilizaban.

“Entonces yo dije, yo psicológicamente, con mis depresiones y mis cosas, ¿metida en una cárcel? me muero, aparte de que yo he tenido cáncer y tengo un tratamiento y todo lo demás, entonces ahí pasó que yo estuve oculta tres meses” Laura Bozzo

Asimismo, Laura Bozzo negó que se haya escondido en su casa de Acapulco, como mucho se rumoró, revelando a Javier Ceriani y Elisa Beristain dónde estuvo escondida:

““No, no, eso te lo puedo jurar por mis hijas, yo nunca estuve aquí [en Acapulco]... [estuve] en un lugar muy pobre, muy humilde, muy humilde, en zonas muy populares del Estado de México... era un sitio muy pobre, muy pobre, no te puedes imaginar, pero esa gente es la que a mí me protegió” Laura Bozzo

