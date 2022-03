La conductora peruana Laura Bozzo, confesó que se escondió en un sitio “pobre” y “humilde” del Estado de México (Edomex) para no ser aprehendida por las autoridades, debido a su deuda con el SAT.

Elisa Beristain y Javier Ceriani entrevistaron a Laura Bozzo en su residencia de Guerrero, sobre la polémica que la envolvió, luego de permanecer prófuga de la justicia.

Tras ser cuestionada sobre haber permanecido en Acapulco, durante el tiempo que permaneció ausente, ella expuso que no fue así.

“Yo nunca estuve aquí”, señaló y reveló también que estuvo viviendo en zonas muy marginadas de México.

Laura Bozzo expresó que vivió “en un lugar muy pobre, muy humilde, en zonas muy populares del Estado de México”.

Laura Bozzo (@laurabozzo_of / Instagram)

La peruana reiteró que permaneció “en un sitio muy pobre, muy pobre que no te puedes imaginar”, luego de que los presentadores de ‘Chisme No Like’ sugirieran que su versión de los hechos es la correcta.

Recordemos que, durante la ausencia de Laura Bozzo, dicho programa de espectáculos se dio a la tarea de investigar su paradero y reportar el delito.

Ante ello, Laura Bozzo aclaró que accedió a ser entrevistada por quienes la señalaron al estar prófuga de la justicia, para así poder defenderse.

“Estoy dando esta entrevista con gente que no me quiere porque también tengo derecho de réplica para aclarar las cosas”, expresó.

Laura Bozzo cree que su caso pudo ser una ‘cortina de humo’

Laura Bozzo compartió que su caso con el SAT tuvo muchas irregularidades y acusó a las autoridades de haberlo convertido en una ‘cortina de humo’.

“Lo dijo el Fiscal, que los casos como el mío, como yo era pública, había que dar una sanción ejemplar”, señaló Laura Bozzo.

Laura Bozzo expresó que le parece “totalmente absurdo”.

“Nunca, en la ley, no existe la orden de captura para un caso como el mío, yo nunca me he escondido de la ley, ni nada, yo doy la cara, ¿me entiendes?”, dijo.

“Entonces ahí los abogados me dijeron, ‘esto es una cosa que está..., huele mal, ¿me entiendes?, huele a cortina de humo, escándalo’”, añadió Laura Bozzo para concluir.