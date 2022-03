Laura Zapata se sorprende al enterarse que Laura Bozzo ya no está en México. La “villana de villanas” se alegra al saber que la conductora de televisión salió de Televisa.

Interceptada por el prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Laura Zapata se enteró que Laura Bozzo estará en Estados Unidos y es que tiene nuevo trabajo, por lo que inevitablemente se le escapó una enorme sonrisa.

“¿Sí? ¿Ya se fue? Ay, no me digas. ¿En serio? ¿Ya se fue a Telemundo? Pobre Telemundo”, dijo la hermana de Thalía a la reportera que le aseguró que Laura Bozzo no trabajará más con una televisora mexicana.

Laura Zapata (Agencia México)

Laura Zapata asegura que Laura Bozzo le hizo mucho daño a México

Asimismo, según sus conocimientos, Laura Zapata asegura que Laura Bozzo le hizo mucho daño a México ya que ganó mucho dinero pero además transó al erario.

Acciones que reprocha ya que lo correcto era generar dinero regar y sembrar esas ganancias en el país al que se llega, dice. “Pero bueno, cada quien su rock and roll”, dice.

Laura Bozzo arremete contra Laura Bozzo

No es la primera vez que Laura Zapata arremete contra Laura Bozzo. Cinco meses atrás, la actriz le exigió a ‘La abogada del pueblo’ dar la cara y dejar de poner de pretexto supuestos problemas de salud.

Esto porque, en aquel momento, consideró que el dinero que Laura Bozzo se negaba a pagarle al SAT, le hace mucha falta a México. “Que le pague al fisco, que pague a México, que le pague al SAT de mi país”, exigió.

Así como aseguró que el pago serviría para arreglar calles, comprar vacunas, para donarlo a gente de escasos recursos e incluso destinarlo a hospitales.

Y sin más, subrayó que Laura Bozzo ha sido corrida de varios países, por lo que no hay punto de comparación entre ambas pues se jactó de ser una mujer con talento quien sí paga sus impuestos.

Laura Bozzo (@laurabozzo_of / Instagram )

Las diferencias entre ambas surgieron desde el año 2016, cuando Laura Zapata acaparó titulares porque abandonó una entrevista cuando el anfitrión la presentó como “la hermana de Thalía”.

En aquel tiempo, Laura Bozzo se atrevió a opinar. Llamó “ignorante” a Laura Zapata y defendió a la esposa de Tommy Mottola.