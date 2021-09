Larry Ramos ya tenía planeada su huida; le confesó todo a Cinthia Velarde

Larry Ramos, el esposo de Ninel Conde, ha dado mucho de qué hablar durante las últimas horas.

Recordemos que recientemente se dio a conocer que Larry Ramos estaba cumpliendo arresto domiciliario en su departamento de Miami.

Sin embargo, el pasado 1 de septiembre se cortó el grillete que lo mantenía monitoreado para así poder huir de las autoridades de Estados Unidos.

Debido a que de que Larry Ramos estaba siendo juzgado por f raude de más de 20 millones de dólares (casi 400 millones de pesos mexicanos).

Esto en agravio de más de 200 personas, entre las que se encuentra Alejandra Guzmán.

También se reveló que Larry Ramos estafó a estas personas convenciéndolas de invertir en una aplicación.

Larry Ramos y Ninel Conde (Agencia México)

Entregan audio al FBI en donde Larry Ramos reveló que ya tenía planeado huir

Fue el empresario de Nicaragua, José Moncada, fue quien lo denunció por extorsión, lo que originó la probabilidad de que Larry Ramos perdiera la opción de arresto domiciliario.

Así que optó por quitarse el grillete y huir.

En la emisión de este 2 de septiembre del programa de espectáculos “Ventaneando” se reveló un sorprendente audio de una conversación que Larry Ramos habría tenido con Cinthia Velarde.

Cabe señalar que este audio ya fue entregado al FBI.

Lo más impactante de esta conversación, la cual fue grabada en diciembre de 2019 , es que Larry Ramos confesó que ya tenía todo planeado.

Incluso tenía varias opciones ante el panorama que estaba ocurriendo.

Ninel Conde y Larry Ramos (@ninelconde)

Larry Ramos tenía cinco opciones a realizar; se las confesó todas a Cinthia Valverde

En este audio se puede escuchar como Larry Ramos le comenta a Cinthia Valerde que tenía cinco escenarios posibles para solucionar lo que estaba viviendo.

“Estimada Cinthia; el cielo es testigo de que jamás le he quedado mal a nadie y esta vez no será la excepción (...) Las siguientes opciones que te las comento con confianza. A mi me gusta siempre irme por los peores escenarios porque creo que ahí, si tengo una solución en mi primer escenario, lo demás tiene solución ¿Verdad?” Larry Ramos

Su primera opción era huir y que nunca más lo volvieran a ver.

A juzgar por la forma en la que se escapó de su arresto domiciliario, tal parece que fue esta la opción por la que finalmente se decidió.

“Una es perderme. Me pierdo, huyo y más nunca me ven la cara.Es decir, me desaparezco y que me demanden por estafador, me pongan en la Interpol. Déjame irme a lo peor, cosa que me dejaría como un prisionero eterno en mi mente” Larry Ramos

Su segunda opción era el suicidio; pero él mismo aseguró que no se atrevería a realizarlo.

“La otra es suicidarme, quitarme la vida, que es lo más preciado que tiene una persona y hacer sufrir a mi familia, cosa que jamás haría” Larry Ramos

El tercer panorama en la lista de Larry Ramos era declararse en banca rota. Sin embargo, declaró que esto iba en contra de sus principios.

“Tres: Declararme en banca rota, que es una estrategia sucia como lo hizo Donald Trump dos veces, defraudando a miles de personas, cosa que va en contra de mis principios y de mi ser.” Larry Ramos

Además, aseguró que “trabajaría toda su vida para pagar lo que debe”.

“Trabajaría toda la vida para pagarle a la gente. (...) No permitiría que tú perdieras el dinero de tu familia ni el de mi madre ni el de mi padre. Yo lo pagaría trabajando con mi dinero” Larry Ramos

La opción número cuatro de Larry Ramos era afrontar la demanda.

“Cuatro que me demanden y me destruyan financieramente y moralmente. Cosa que tomaría tiempo y no garantizaría la devolución de los fondos, que es lo que ustedes quieren y yo quiero darles su dinero. Eso es lo que yo quiero.” Larry Ramos

Mientras que su última opción era crear un plan de pagos.

“Y la cinco es decirles la verdad, lo que les dije en el e-mail litigar el contrato actual o comprometerme a un plan de pagos con un compromiso realista, razonable y posible” Larry Ramos

Finalmente, Larry Ramos pidió a Cinthia Velarde que lo esperara varios meses para que él pudiera devolver el dinero que debía.

Yo no quiero meterme en otro problema. Si yo tengo un problema lo que quiero es decirles ‘hey, les quiero pagar. Denme cinco meses ¿Verdad? Para que vean la mitad de su dinero en su cuenta y denme otros seis más para que vean la totalidad de su dinero en su cuenta’.” Larry Ramos

Incluso detalló que estaba ofreciendo esa solución porque confiaba en que podía realizarlo.