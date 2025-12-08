El hijo de Eduardo Manzano, Lalo Manzano, envió un mensaje tras el funeral de su padre por el cariño que le han hecho llegar los fans de “El Polivoz”.

La mañana del viernes 5 de diciembre la familia dio a conocer la muerte de Eduardo Mendoza a los 87 años de edad.

“Muchas gracias a todos por ese gran amor para mi papito”, dice hijo de Eduardo Manzano

Fue por medio de un video que Lalo Manzano dedicó un momento a los fans de su padre por el amor que han enviado al actor y a toda la familia en estos momentos de tristeza.

“No quería dejar pasar la oportunidad de agradecerles y espero pronto volver a conectar con ustedes”, dijo el hijo de Eduardo Manzano en su mensaje.

Eduardo Manzano, actor. (Isaac Esquivel Monroy/Cuartoscuro / Isaac Esquivel Monroy)

El sábado 6 de diciembre tuvo lugar el funeral de Eduardo Manzano en la CDMX.

En una entrevista para medios, Lalo Manzano también compartió algunos detalles de la muerte de su padre.

“El Polivoz” se dio durante la noche del jueves 4 de diciembre y la causa del deceso fue un paro respiratorio.

“Fue un paro respiratorio, ‘la muerte del rey’, se fue dormido en un hospital resguardado por médicos”, reveló Lalo Manzano.

La muerte de Eduardo Manzano rápidamente generó conmoción entre el gremio artístico de México, llenando las redes de todo tipo de mensajes por parte de amigos y colegas del fallecido actor.