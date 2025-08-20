Aimep3 de 36 años de edad, compartió el 12 de agosto que había sido hospitalizada de emergencia, pero Mr Doctor ya desechó que haya sido porque se le abrió su cesárea.

El nacimiento del hijo de Aimep3 enloqueció al internet, pero sumado a ello la ‘protesta’ de fans que la acusaban de maltrato animal lo que habría provocado que se le abriera la cesárea.

Aimep3 hospitalizada por complicaciones con su cesárea a causa de ‘manifestación’ en su casa

Como se sabe, parte de la información privada de Aimep3 ha sido publicada como la dirección de su casa en Nezahualcoyotl, Estado de México, llevándole a problemas con una ‘manifestación’

Luego de que se ventilara que la perrita Chiwis de Aimep3 murió por lo que usuarios creen que fue “negligencia” al juntarla con pitbulls y que esta muriera por las mordidas siendo una mascota veterana, el caos se armó.

Y es que a pesar de que Chiwis murió el 14 de febrero de 2024, Aimep3 recientemente lo ventiló, además de que contó que la enterró en un bote con cal y cemento.

Ante ello, sus seguidores decidieron ir a manifestarse afuera de su casa, lo que hizo reaccionar a Aimep3 -en post parto y con una cesárea- debido a que su mamá vio a los manifestantes y se asustó.

Según lo contado por Aimep3, debido a que salió de su casa a encarar a los manifestantes y arrancó los papeles que pegaron en su zaguán, se le abrió la cesárea por el esfuerzo.

“Me levanté alterada para ver qué ocurría (...) Este hecho provocó que la herida de mi cesárea se abriera, causándome una lesión que requirió atención de urgencia. En este momento los médicos me informan que existe un riesgo”. Aimep3, youtuber.

Aimep3 se comparte desde el hospital. (YouTube/@aimep3 / Tomada de video)

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que Aimep3 contó que debía quedarse internada en vigilancia, además de que le administraron antibióticos y otros detalles.

“Tendré que estar internada en el hospital por mi salud”. Aimep3, youtuber.

Asimismo, el 17 de agosto Aimep3 se mostró en video de YouTube en la camilla de un hospital argumentando que seguía internada y le estaban haciendo curaciones en su cesárea.

“Pues sigo internada, no saben hasta cuando me vaya a cerrar [la cesárea], no va a cerrar sola, me están haciendo curaciones. Voy a tener que estar aquí vario tiempo, no sé cuánto”. Aimep3, youtuber.

¿Qué le pasó realmente a Aimep3? Mr Doctor comparte en video de YouTube una teoría y la cesárea no es el mayor problema

Aimep3 lleva ocho días internada porque se le abrió la cesárea, pero Mr Doctor tiene una teoría y nada tendría que ver con el esfuerzo que hizo ante la ‘manifestación’ en su casa.

Mr Doctor, youtuber. (@mrdoctoroficial)

Por medio de un video en YouTube, Mr Doctor contradijo lo que Aimep3 compartió, argumentando que sería casi imposible que una herida de cesárea se abriera porque además ella ya no tenía los puntos de sutura.

“Por más esfuerzo que hagas (...) y por la forma en que ella muestra que están pegados los papeles, realmente no representa una acción que genere que se le haya abierto la cesárea”. Mr Doctor, influencer.

Para Mr Doctor que es médico internista, el historial de salud que la propia Aimep3 le contó como la obesidad, la diabetes y resistencia a la insulina, cree que ese es el mayor problema.

Si bien Mr Doctor cree imposible que la cesárea se le abriera por esfuerzo, sí considera que tiene que ver con síndrome metabólico, diabetes y el estado de su piel.

“La herida ya debió estar cerrada porque tenía más de siete días cuando regresó a su casa [tras el nacimiento de su bebé] o los puntos no se los pusieron correctamente o la piel tenía una característica que hacía que no se cerrara correctamente”. Mr Doctor, influencer.

Y es que Mr Doctor explicó que sus diagnósticos médicos provocan que la piel de Aimep3 “no tenga las mejores condiciones” y su herida pudiese no haber cerrado correctamente.

“El tener obesidad y que se haya sometido a una cirugía genera desde que no se pueda saturar bien la piel porque es mucho más gruesa”. Mr Doctor, influencer.

Por otra parte, el youtuber dudó que Aimep3 tuviera que quedarse internada por una herida que no le cierra [superficialmente], además de que le dieron antibióticos.

“Lo que yo quiero pensar es que la herida se le infectó y si bien no se abrió por el esfuerzo de quitar esos papeles, más bien lo que provocó su infección son sus tres diagnósticos que le bajan el sistema inmune”. Mr Doctor, influencer.

Por ello, Mr Doctor cree que lo que Aimep3 es una infección en la herida de la cesárea específicamente “en la celulitis” que llevó a que no cerrara bien y por ello se le abriera.

“Puede que haya generado celulitis y eso sí hace que te dejen hospitalizado (...) Pero si esa herida hubiera creado ese diagnóstico, no debería estar en un hospital de segundo nivel”. Mr Doctor, influencer.

Finalmente Mr Doctor en su video de YouTube le extendió ayuda a Aimep3 asegurándole que puede recomendarle buenos doctores y hacerse cargo de los gastos médicos.