Héctor Lona es el papá del bebé de Aimep3 -de 36 años de edad- y esto se sabe de la misteriosa ex pareja de la influencer.

El 7 de agosto, Aimep3 anunció el nacimiento de su bebé, a quien decidió llamar Francisco Daniel.

¿Quién es Héctor Lona? El papá del bebé de Aimep3

Héctor Manuel Lona es expareja de Marisol Domínguez, conocida como Aimep3, y padre de su hijo, Francisco Daniel.

El “papá p3”, como ha sido apodado por los seguidores de Aimep3, no forma parte del mundo de las redes sociales.

Aimep3 ha confesado en diversas entrevistas que no quiere que su hijo tenga contacto con Héctor Lona, quien no se hizo cargo de los gastos de su embarazo.

Aimep3 y Héctor Lona (Instagram/@d0xx.erp3)

¿Qué edad tiene Héctor Lona?

Héctor Lona es originario de Cuernavaca, Morelos y tiene 38 años de edad.

Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento.

¿Quién es la esposa de Héctor Lona?

Héctor Lona nunca se ha casado y fue pareja de Aimep3 por breve tiempo, pues ambos narran que sólo se vieron dos veces.

¿Qué signo zodiacal es Héctor Lona?

Se desconoce el signo zodiacal de Héctor Lona.

¿Cuántos hijos tiene Héctor Lona?

Según refirió en el canal de YouTube Malcriados, Héctor Lona tiene 3 hijos; dos con su anterior pareja y uno con Aimep3.

Héctor Lona, papá del bebé de Aimep3 (Especial)

¿Qué estudió Héctor Lona?

Héctor Lona estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública; pausó su posgrado en Administración y dirección de empresas.

¿En qué ha trabajado Héctor Lona?

Héctor Lona se dedica al mantenimiento de residencias y tuvo gusto por la música y fundó un grupo.

Según narra Héctor Lona, llegó a tocar con cantantes como Charlie Monttana e interpuesto.

Aimep3 anuncia el nacimiento de su bebé, pero sin Héctor Lona

Desde hace varios se sospechaba que el bebé de Aimep3 ya había nacido, pero fue el 7 de agosto de 2025 que confirmó la llegada de su hijo.

La influencer compartió una publicación en Instagram para anunciar el nacimiento de Francisco Daniel.

Aimep3 expresó que estaba enfrentando una “prueba”, pero no reveló si se trata de alguna enfermedad o sobre la crianza de su bebé.

“Siempre le pedí a Dios un hombre que me quisiera por lo que soy no por lo que le puedo dar, que me amara incondicionalmente. Al fin me lo mandó, ese hombre que siempre soñé. Estoy muy feliz y agradecida; sé que no será fácil y será un camino duro y largo en esta prueba que nos apuesto en el camino” Aimep3

La youtuber ha expresado que no quiere que Héctor Lona, padre biológico del bebé, le de su apellido o se haga cargo de él.

Héctor Lona ha mencionado que sí desea estar presente en la vida de Francisco Daniel.