Aimep3 -de 36 años de edad- reaparece en redes sociales para desmentir su muerte y envía un contundente mensaje: “Están lucrando con mi vida”.

Marisol Domínguez, conocida como Aimep3, anunció el nacimiento de su hijo a inicios de agosto y posteriormente reveló que había sido hospitalizada.

Aimep3 desmiente su muerte y arremete con quienes lucran con su vida

Una semana después de que anunciara el nacimiento de su bebé, Aimep3 reveló que había sido hospitalizada por complicaciones de su cesárea.

Supuestamente, Aimep3 tuvo problemas con la sutura de su cesárea, tras “hacer esfuerzos” para defenderse de una manifestación en su casa, tras ser señalada de maltrato animal.

Aimep3 desmiente su muerte (Facebook/aimep3)

Posteriormente circuló en redes sociales que Aimep3 había muerto, por lo que ella compartió una publicación en Facebook para desmentirlo.

"Una vez más está página está mal informando a la comunidad sobre el supuesto ‘Fallecimiento’ de mi persona (...) No se vale jugar con la vida de las personas y menos con la mía" Aimep3

Aimep3 expresó si molestia con una página de Facebook que constantemente anuncia su muerte, pues ya rebasó los límites de una “broma”.

La influencer expresó que era injusto que se “jugara con su vida”, cuando se encuentra en un momento vulnerable.

Aimep3 sigue en el hospital, pero Mr. Doctor -de 34 años de edad- descarta que la situación de salud de la influencer haya sido provocada por la manifestación en su contra.

Aimep3 se comparte desde el hospital. (YouTube/@aimep3 / Tomada de video)

Esto se sabe del estado de salud de Aimep3

El pasado 17 de agosto, Aimep3 compartió un video desde el hospital, donde revelaba detalles de su salud.

Aimep3 reveló que tuvo complicaciones con la sutura de su cesárea y había sido hospitalizada, además de tener tratamiento con antibióticos.

La influencer mencionó que la herida de su cesárea seguía abierta y le estaban haciendo ‘curaciones’.

Tardaría varios días para que volvieran a suturarla y tendría que estar en reposo.

Aimep3 mencionó que llevaba 8 días internada en el hospital y lamentaba estar lejos de su hijo recién nacido.

Mr. Doctor explicó en un video en su canal de YouTube, que la situación de Aimep3 se podría agravar debido a que padece diabetes e hipertensión.