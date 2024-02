Una mezcla de enojo y tristeza es lo que están experimentando los fans de Peso Pluma y Nicki Nicole, cuyo romance se terminó a un día de San Valentín.

Esto porque “alguien” filtró un video de Peso Pluma -de 24 años de edad- tomado de la mano con una mujer que no era Nicki Nicole -de 23 años de edad.

Aunque se desconoce quién y por qué compartió el video de Doble P siendo infiel, personas culpan a uno de sus empleados por lo que esté escándalo está afectando a varias personas.

Aunque es bien sabido que Peso Pluma aparentemente puso sus ojos en otra mujer, su séquito cree que uno de sus empleados causó su ruptura con Nicki Nicole.

Por lo que el empleado cuyo usuario de Instagram es @officialtrillalexfr publicó un comunicado para asegurar que no fue su culpa la separación de Peso Pluma y Nicki Nicole.

De acuerdo con el hombre, él no fue quien dio a conocer el video por lo que pide lo dejen en paz, así como pide que la gente deje que ellos arreglen sus problemas.

“Todos pueden opinar lo que quieran. No he dicho nada sobre el tema porque empezarán a criticarme que yo tuve la culpa. Que yo hice esto y así no fueron las cosas. Ellos que arregle sus problemas y a mi déjenme en paz. Yo no tuve nada que ver en lo que ustedes hayan visto ayer”

Empleado de Peso Pluma