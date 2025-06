Alejandro Sanz -de 56 años de edad- respondió a la polémica entrevista a Ivet Playà, asegurando que no es un “miserable”.

Ivet Playà -de 26 años de edad- concedió una entrevista al programa español ¡De Viernes!, donde acusó a Alejandro Sanz de haber ejercido una supuesta manipulación emocional.

En medio de crítica luego de que Ivet Playà expuso en una entrevista la relación sentimental que mantuvieron, Alejandro Sanz rompió el silencio.

A través de su canal de WhatsApp, Alejandro Sanz compartió un comunicado donde habría compartido su versión luego de la polémica entrevista a Ivet Playà.

Alejandro Sanz agradeció a todos sus seguidores por el apoyo que le han mostrado en estos momentos.

Y aseguró que jamás les va a fallar y mucho menos permitirá que les falten al respeto.

“Ya es el día del Fam sanzero. A pesar de lo convulso de estos días, o quizás por ello, quiero agradeceros que forméis parte de este sueño y que seáis tan bell@s conmigo. Nunca os voy a fallar, jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin”

En su mensaje, Alejandro Sanz señaló que siempre defenderá la verdad y resaltó lo importante que es mantenerse unido en los momentos difíciles.

“Somos porque queremos ser, pero nos defendemos todos juntos porque tenemos códigos. Hay quienes se arrugan y quienes huyen palante, pero no permitiré que nos tomen por ingenuos. Nosotros sabemos, y no se me ocurre mejor forma de celebrar nuestro día que defender la verdad por encima de todo”

Alejandro Sanz