El estado de salud de Andrés García ha preocupados a sus fans y amigos, pero ahora reveló que se quemó la garganta y explicó la razón.

Andrés García ha manifestado en varias ocasiones que siente cerca la muerte y en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante reveló que su salud no mejora.

Hace un mes el actor sufrió una caída que le provocó un golpe en la cabeza y esto lo tuvo en cama algunos días.

También reveló que padece cirrosis y malestares estomacales, por lo que se le ve más delgado y demacrado.

Durante la entrevista con el conductor de ‘De Primera Mano’, Andrés García mencionó que le ha dado por automedicarse y esto le ha traído fuertes consecuencias.

“He perdido la cordura y me acuerdo mucho de las palabras de mi papá ‘la torpeza se los viejos’ porque la decisiones que he tomo no son las adecuadas para nada” explicó Andrés García.

Andrés García, actor. (@andresgarciatvoficial / Instagram)

Por esta razón Andrés García se quemó la garganta

El actor tenía un tono de voz ronca y contó a Gustavo Adolfo Infante que se debía a que se quemó la garganta con isodine.

“Esto de la garganta que traigo es una estupidez” explicó que iba a dar una entrevista y sintió que tenía la garganta ‘rasposa’, por lo que decidió hacer gárgaras con isodine para ‘aclarar la voz’.

Mencionó que en lugar de medir la cantidad que iba a colocar de isodine, lo echó al tanteo y esto provocó que se lesionara la garganta.

“En lugar de medirlo, no más eché un chin... de isodine en un poquito de agua, hice gárgaras y me quemó la garganta y la traigo así desde hace un mes” contó Andrés García.

Andrés García, actor. (Agencia México)

¿Se peló con Latin Lover? Esto dijo Andrés García

Hace unos días, Latin Lover recordó cuando Andrés García lo retó a un duelo a balazos mientras trabajaban en la obra ‘Perfume de Gardenias’.

El actor primero dijo que era una invento de Latin Lover, pero su esposa Margarita Portillo manifestó que sí había sido cierto, pero había sido peor de lo que describió Latin Lover.

Andrés García dijo que él se había molestado porque Latin Lover lo remedaba: “Nadie puede estar imitando al primer actor detrás de él, eso no se vale”.

Latin Lover mencionó que al final pudo hablar las cosas con Andrés García y mencionó que todo había sido un malentendido, pero al parecer para el actor no fue así, pues lo sigue recordando con coraje.