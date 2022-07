Leonardo García descartó convertirse en mediador para que su papá Andrés García y su gran amigo Roberto Palazuelos se reconcilien.

Meses atrás, Andrés García decía querer a Roberto Palazuelos tanto o más que a sus hijos, motivo por el cual lo había elegido para manejar la mitad de su herencia.

Sin embargo, en algún momento las cosas se torcieron y ahora Andrés García ha llegado al punto de retar a Roberto Palazuelos a un duelo a balazos.

¿Qué opina Leonardo García ante la situación, intervendrá como mediador para que se acabe el conflicto entre su padre y su amigo de juventud?

Andrés García y Roberto Palazuelos (Instagram)

Leonardo García dice desconocer el conflicto entre su papá Andrés García y Roberto Palazuelos

De visita en México, para promocionar la película ‘Historia de Telenovela’, reporteros le preguntaron a Leonardo García qué opina del enfrentamiento entre dos de los hombres más queridos por él.

El hijo de Andrés García dijo desconocer los problemas que hay entre su papá y su amigo, pues ha estado muy ocupado atendiendo sus compromisos laborales:

“Vengo llegando, me han comentado algo aquí que vengo llegando, pero no sé ni qué está pasando con eso… Estas cosas y todo, no tengo la menor idea, de lo que me pregunten, yo no sé nada de eso que está pasando...cada quien, no sé ni qué está pasando realmente, cada quien su vida, sus cosas, su todo, la verdad no sé, acabo de llegar a México” Leonardo García

Leonardo García (@leonardogarciaof / Instagram)

Leonardo García descarta mediar para que Andrés García y Roberto Palazuelos se reconcilien

Ante ello, una reportera le contó al actor que don Andrés retó a un duelo a balazos a Roberto Palazuelos, pues dijo estar sumamente molesto con él. Leonardo García contestó:

“¿Qué te digo?, pues yo no me meto, cada quien sus cosas. No tengo la menor idea, yo acabo de llegar” Leonardo García

Roberto Palazuelos ha asegurado que ya habló con los hijos de Andrés García y ninguno le externó su molestia por la actual situación que viven. Ante ello, Leonardo García aclaró:

“[Roberto Palazuelos] habló para saludarme, le dije ‘mira Robert, ando un poco ocupado, estoy haciendo entrevistas para la película, después te marco’, y ya”. Leonardo García

Andrés García y Roberto Palazuelos (Agencia México)

Leonardo García asegura que pese al conflicto, ama a Andrés García y a Roberto Palazuelos

Enseguida, Leonardo García subrayó que no desea involucrarse en la polémica, por lo que su relación con ambos está excelente.

“Yo amo a Roberto, yo amo a mi papá, yo soy budista yo no %#&*$ ni hablo mal de nadie” Leonardo García

Finalmente, Leonardo García dijo que hasta el momento no ha reestablecido comunicación con su hermana Andrea, a pesar de que ella manifestó que lo buscaría para poder acercarse a su padre: