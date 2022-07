El actor Andrés García, quien fue hospitalizado hace poco, está en casa, al cuidado de su ex esposa Margarita, sin embargo, hace algunas semanas no la estaba pasando bien.

Fue en una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, donde Andrés García de 81 años confesó que pensó en suicidarse, debido a los fuertes problemas de salud que ya experimentaba.

El histrión compartió que tenía algunas opciones en mente para quitarse la vida; una de ellas era ahogarse en el mar, pues recordemos que vive en Acapulco.

“Uno era meterme a las olas que matan a cualquiera, decía ‘bueno, me meto a las olas, y que tal si salgo y no me morí, voy a estar todo madreado con huesos rotos’”.

