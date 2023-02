La India Yuridia revela que mamá de niña imitadora sigue alimentando rumor de que fue ella quien cerró su cuenta, cuando ya habían llegado a un acuerdo.

A más de un año de que La India Yuridia fue acusada de cerrar las cuentas de una niña imitadora, la comediante confesó que aún no ha podido dejar el problema atrás ya que la mamá de la pequeña no cumplió con su palabra.

Tras ser acusada de cerrar las cuentas de una niña identificada como Lucy, La India Yuridia temió que su carrera como comediante había terminado luego de todas las críticas que recibió.

La India Yuridia -de 39 años de edad- siempre dejó en claro que ella no tuvo nada que ver con el cierre de las cuentas de su imitadora, tal y como lo habían dicho Lucy y su mamá Vianey.

La India Yuridia (@la_india_yuridia / Instagram)

Pese a que llegaron a un acuerdo, La India Yuridia confiesa que mamá de niña imitadora sigue alimentando rumor de que fue ella quien cerró su cuenta

En diciembre del 2021, la comediante Perla Yuridia Ruiz, mejor conocida como ‘La India Yuridia’, se vio envuelta en la polémica luego de que fue acusada de cerrar las cuentas de una niña imitadora.

Una niña identificada como Lucy y su mamá Vianey, acusaron a la India Yuridia de haber reportado sus cuentas en TikTok y YouTube.

La pequeña tiktoker compartía en sus redes sociales parodias con audios y personajes de la India Yuridia, es por ello por lo que señalaron que la comediante cerró la cuenta por plagio.

Sin embargo La India Yuridia negó esta información asegurando que ella no había tenido que ver con el cierre de las cuentas de su pequeña imitadora.

En entrevista con Fernando Lozano, La India Yuridia explicó que ella no tuvo nada que ver con la situación y confesó que cuando surgió esta situación ella estaba pasando momentos muy complicados de salud.

“Yo no le sé mover nada de eso, me sacó mucho de onda” La India Yuridia

La India Yuridia reveló que en 2021 se contagió de Covid-19 y estuvo a punto de que la intubaran. Cuando surgieron las acusaciones en su contra, ella se encontraba recuperándose.

“Yo venía saliendo del Covid-19, estuve muy grave (...) No le hice caso, no me pude reponer como yo quería porque ya era el estrés, me metía a mis publicaciones y ya eran puros insultos” La India Yuridia

En un principio sus asesores le dijeron que no diera explicaciones pues era un rumor y sabían que ella no tenía nada que ver con el cierre de las cuentas de la niña imitadora.

Pera las críticas no cesaron, por lo que La India Yuridia decidió dar la cara y pedirle a la mamá de la pequeña imitadora que se comunicara con ellos para resolver la situación.

“Ellas nunca hablaron conmigo, nunca se los prohibí yo” La India Yuridia

Tras una larga charla de una hora, La India Yuridia señaló que se comprometió a ayudarle a recuperar la cuenta de Youtube al quitar las advertencias por los derechos de autor, pero le dejó claro que ella no tenía nada que ver con TikTok.

La India Yuridia señaló que solo le pidió a la mamá de la niña imitadora que subiera un video en el que expresará que ya se había comunicado con ella y que había un acuerdo para que las críticas bajaran.

Pese a que La India Yuridia cumplió su palabra, la mamá no hizo lo mismo y es más siguió aumentando el rumor de que la comediante había cerrado sus cuentas.

“Hasta ahora yo no he visto un video donde la señora explique la plática que tuvimos. Incluso todavía la he visto que me salen videos, donde ‘hay ay de este personaje ya no podemos, ya saben ustedes por qué'. Se sigue alimentando una mentira, pero pues ya lo dejo” La India Yuridia

La India Yuridia incluso reveló que habló con la pequeña y que siguió esperando el video en el que se aclarara la verdad y al acuerdo que ya habían llegado.

Tras polémica con niña imitadora, La India Yuridia pensó que su carrera de comediante se había terminado

La India Yuridia reveló que lo que más le dolió es que la pequeña saliera a decir que había sido ella cuando ella no había tenido nada que ver con esa situación.

En su entrevista La India Yuridia confesó que incluso le pidió a la mamá que hablará con la pequeña para explicarle que las cosas no eran así pero ella se justificó al decir que su hija dijo lo que quiso.

La India Yuridia destacó que entendió las críticas pues ella era mayor y la otra parte era una niña, por lo era normal que la gente apoyará a la pequeña.

“La gente estaba en contra mía por obvias razones, era una niña diciendo que una adulta se le puso en contra. Pues claro toda gente volteó pobrecita niña. A la gente se le olvidaba que la niña no maneja sus redes sociales” La India Yuridia

Sin embargo, La India Yuridia recibió varias amenazas la que la hizo pensar que probablemente su carrera como comediante había terminado.

“Si caí mucho en depresión por eso, era mucho ataque diario. A mi me causa mucho conflicto que me acusen de algo que yo no hice, a mí me ponía triste recibir tantos insultos, amenazas muy fuertes. Si Dios quiere que hasta aquí llegué mi carrera, hasta aquí llegamos” La India Yuridia

Pero tiempo después La India Yuridia descubrió que el apoyo de sus seguidores no se había terminado y se dio cuenta que fue una señal de que ella no había echo nada malo, porque incluso hizo lo posible para ayudar a la niña imitadora.