Al cantante The Weeknd no le está yendo muy bien, pues su serie The Idol se estrenó en Cannes 2023 y la crítica la ve muy PornHub, pero ¿por qué? Te contamos.

The Idol tuvo el estreno de sus dos primeros episodios en Cannes 2023, ante el revuelo y la alfombra roja, la serie está causando una gran polémica.

Debido a que en sus primeras críticas The Idol está siendo comparada nada más ni menos que con la página de contenidos para adultos PornHub.

The Weeknd revela el primer tráiler de su serie The Idol con Lily-Rose Depp (HBO MAX)

The Idol escandaliza, la ve muy PornHub tras su estreno en Cannes 2023

The Idol está escandalizando a todos en Cannes 2023, pues tras su estreno la ve muy PornHub.

Pues The Idol, la serie creación del cantante The Weeknd -de 33 años de edad- junto al director de ‘Euphoria’, Sam Levinson -de 38 años de edad- está recibiendo fuertes críticas.

Ya que el alto contenido sexual en The Idol no está siendo bien recibido por todos los que ya han podido ver los primeros capítulos.

A esto la crítica ha descrito a The Idol como una nueva pero más grotesca “50 Sombras de Tesfaye”.

Otros más se han quejado de que “no necesito ver más a Lily-Rose Depp desnuda” , así como también entre la división de gustos algunos opinan que “esto podría ser algo asombroso o tal vez desastroso”.

The Idol o 50 Sombras de Tesfaye: una odisea en la página de inicio de Pornhub protagonizada por las areolas de Lily-Rose Depp y la grasienta cola de rata de The Weeknd. Me encanta que esto ayude a lanzar el cambio de marca de HBO Max, ¡debería encajar muy bien junto a House Hunters! Kyle Buchanan de The New York Times

Muchas reacciones fuertes a The Idol desde Cannes 2023 que van desde “La odié” a “La versión televisiva de un clickbait” a “No necesito ver nunca más a Lily-Rose Depp desnuda”. Ramin Setoodeh de Variety

Sí, The Idol tiene las vibras de Euphoria que podrías esperar, pero en realidad es más como si alguien pusiera Black Swan, Succession y La Secretaria en una licuadora y la dejara sin control. Prepárense para todo una discusión... Eric Kohn de IndieWire

¿Cuándo se estrena la polémica The Idol?

The Idol, la polémica serie estrenada en Cannes 2023, tendrá su llegada a la televisión y plataforma de HBO a mediados de año.

Por lo que The Idol llegará el próximo 4 de junio en punto de las 07:00 pm, historia que narra la vida de una cantante de pop que se involucra sentimentalmente con el dueño de un club de Los Ángeles.

Sin embargo, ante su deseo de ser famoso, no se dará cuenta que estará siendo parte de un extraño culto.

En su reparto, The Idol contará con las actuaciones de:

Abel Tesfaye como Tedros

Lily-Rose Depp (edad 23 años), como Jocelyn

Suzanna Son (edad 27 años), como Chloe

Troye Sivan (edad 27 años), como Xander

Moses Sumney (edad 31 años), como Izaak

Melanie Liburd (edad 35 años), como Jenna

Kate Lyn Sheil (edad 37 años), como Amy

Jennie (edad 27 años), como Dyanne

Hank Azaria (edad 59 años), como padre de Jocelyn

Eli Roth (edad 51 años), como tío de Jocelyn

Dan Levy (edad 39 años), como agente de Jocelyn