Andrea Legarreta explica porque no apareció en Hoy desde Oaxaca para celebrar la Guelaguetza 2022. La conductora de 51 años de edad alarmó a sus seguidores al ausentarse del matutino.

Con el objetivo de celebrar la Guelaguetza 2022, los conductores del programa Hoy viajaron a Oaxaca para transmitir en vivo su emisión del lunes 25 de julio.

Pese a que se trataba de una gran celebración, los televidentes se alarmaron al ver que los grandes ausentes fueron Raúl Araiza de 57 años de edad y Andrea Legarreta.

En medio de las especulaciones sobre su dejaría el programa Hoy, Andrea Legarreta rompió el silencio y reveló los motivos por los cuales no había podido ir a Oaxaca.

A través de sus redes sociales los conductores del programa Hoy compartieron varias fotos de su viaje a Oaxaca. Los presentadores se encontraban celebrando la Guelaguetza 2022:

Sin embargo usuarios notaron la ausencia de Raúl Araiza y Andrea Legarreta. El conductor faltó desde la semana pasada al matutino, por lo que de inmediato surgieron versiones que señalaban que se encontraba de vacaciones.

Pero la ausencia de Andrea Legarreta fue la que más llamó la atención, pues no se había ausentado ningún día previo.

Para calmar todas las especulaciones sobre su ausencia en el programa Hoy, Andrea Legarreta compartió un video donde explicó por qué no viajó a Oaxaca junto a sus compañeros.

En sus Instagram Stories, Andrea Legarreta explicó que se tuvo que quedar con su hija ya que había dado positivo a Covid-19.

Andrea Legarreta destacó que además de cuidar a su hija Nina, ella se tenía que aislar para saber si también se había contagiado.

“Oigan, les cuento que no fui a Oaxaca, porque esa chiquitita que está por ahí atrás, allá en la lejanía, le dio Covid-19, entonces, obviamente tenía que quedarme con ella y ver si yo también estaba contagiada o no, tenía que cuidarme y cuidarla, por eso es por lo que no fui, pero tenía muchas ganas de ir a Oaxaca”

Andrea Legarreta