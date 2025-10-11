La empresaria e influencer colombiana de 25 años de edad, Luisa Lafaurie Cabal mejor conocida como Luisa Postres ha salido a disculparse entre lágrimas, tras una controversial oferta laboral.

“La embarré, y vengo a dar la cara, y pedir perdón. En las últimas dos semanas he emitido una serie de comunicaciones que están lejos de enorgullecerme y tengo que pedir perdón por lanzar una convocatoria donde no tenía claridad en qué era lo que estaba buscando”. Luisa Postres

Dichas disculpas entre lágrimas de Luisa Postres corresponde a la controversial oferta laboral y su reacción ante las fuertes críticas en las redes sociales.

La controversial oferta laboral se trataba de un puesto para community manager, sin embargo, lo que pedía Luisa Postres era más que un puesto “un todologo”, aunque eso no fue el único problema.

Ya que también la forma en la que Luisa Postres público esta controversial oferta laboral causó indignación, pues los internautas calificaron sus dichos de “romantizar la explotación laboral”.

Pues la oferta laboral de Luisa Postres vino cargada de exigencias, las cuales muchos calificaron de irreales y abusivas, además del enojo de la empresaria que sacó su lado arrogante.

Pese a disculparse entre lágrimas Luisa Postres sigue siendo funada

Luego de disculparse entre lágrimas Luisa Postres sigue siendo funada, pues ante su tropiezo con controversial oferta laboral, no se le perdona.

Ya que en las redes sociales, no creen en las “sinceras” disculpas de Luisa Postres, por tan armado comunicado.

Asimismo, son muchos los que apuntan que Luisa Postres pudo haber sido “regañada por mamá”, pues la empresaria es nada más ni menos que hija de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, de 56 años de edad.