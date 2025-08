En La Casa de los Famosos México 2025, Ninel Conde revela detalles de la separación de su hijo Emmanuel.

La cantante Ninel Conde- de 48 años de edad- abrió su corazón y dio a conocer más acerca de su vida privada.

En La Casa los Famosos México 2025, Ninel Conde tuvo una charla con Mar Contreras, de 44 años de edad.

Durante su plática, Ninel Conde habló de la separación de su hijo Emmanuel, después de la batalla legal que tuvo con su ex pareja, el empresario Giovanni Medina.

Ninel Conde contó a Mar Conteras acerca de su vida en Miami y el estilo de vida que lleva en esa ciudad en la que ha estado durante casi 4 años.

Cuando Mar Contreras le preguntó a la también cantante por qué se fue para Miami, Ninel Conde se sinceró.

Explicó que desde muy joven tenía intenciones de radicar en Miami, aunque su ex marido Ari Telch- de 63 años de edad- no permitió que se fuera con su hija Sofía.

De acuerdo con el testimonio de Ninel Conde, Ari Telch la denunció por abandono de menor, así que la actriz decidió renunciar a “La revancha” y dejar Miami.

Tras otra relación fallida y participar en un programa, Ninel Conde evaluó no regresar a México.

La decisión llegó luego de que su hijo Emmanuel Medina Conde se quedara con su papá, el empresario Giovanni Medina.

Según explicó Ninel Conde, ahora puede ver a su hijo de forma regular cada que viene a México sin ningún problema.

Luego pasó el tema de mi pequeñito y cuando ya se quedó con su papá dije, pues me voy para Miami y voy y vengo para estarlo viendo, porque pensé, mi hija está en Los Ángeles y qué hago acá, y todo me recordaba a mi niño, aunque todo estaba muy reciente ahorita todo está más calmado y entonces me fui".

Ninel Conde