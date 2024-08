¿Gomita no quiere saber nada de su papá? Se enoja con Mario Bezares por presumir su amistad con Alfredo Ordaz en La Casa de los Famosos México 2024.

Es conocido que entre cuarto Mar y Tierra de La Casa de los Famosos México 2024 tienen una fuerte rivalidad y es que ambos buscan que sus integrantes lleguen a la final.

Sin embargo, Araceli Ordaz ‘Gomita’ -de 29 años de edad- confesó que tiene un pleito con Mario Bezares que no tiene nada que ver con la estrategia del juego de La Casa de los Famosos México 2024.

Y es que según Gomita, Mario Bezares -de 65 años de edad- le restriega en la cara que es amigo de su papá Alfredo Ordaz, pese a los problemas que han tenido y que ella ya le dejó de hablar.

Gomita aseguró que le encantaría posicionarse con Mario Bezares para reclamarle por su amistad con Alfredo Ordaz y la forma que lo trae a La Casa de los Famosos México 2024.

Las actitudes de Gomita dentro de La Casa de los Famosos México 2024 han dejado mucho que desear y es que usuarios no le perdonan su comportamiento con los integrantes de Mar.

Sin embargo, Gomita confesó que tiene una fuerte razón para estar peleada con Mario Bezares y no tiene nada que ver con la estrategia del cuarto Tierra en La Casa de los Famosos 2024.

Y es que de acuerdo con Gomita, Mario Bezares le ha presumido que mantiene una gran relación con su papá cuando sabe que no se llevan nada.

Gomita destacó que Mario Bezares sabe que denunció a su papá por violencia familiar y aún así le habla sobre él en La Casa de los Famosos México 2024, por lo que considera que solo es para lastimarla.

De acuerdo con Gomita, en una ocasión hasta terminó llorando, pues las palabras de Mario Bezares sobre su papá Alfredo Ordaz le dolieron.

“Él sabe que tengo denunciado a mi papá, él sabe que no le hablo y (me dice): ‘soy super amigo de tu papá’ y yo (le respondí): ‘pues me lo saludas’. Sí me dolió, me puse a llorar con Sabien”

Gomita