¿Marie Claire Harp no era Team Cielo? La conductora venezolana sorprendió al hacer público su fanatismo y Ferka no soportó el engaño en que vivió en La Casa de los Famosos México.

Con solo una semana de Marie Claire Harp -30 años de edad- en La Casa de los Famosos México, no tuvo chance ni de descubrir si realmente quería pertenecer al Team Cielo.

Situación que la llevó a declarar en la pre-gala del 7 de agosto, la semana de la final, que prefiere ser Team Infierno.

Ferka cree que lo mejor que le pasó fue no llegar a la final de La Casa de los Famosos México: “El cielo está de fiesta”

Pero con lo que no contaba es que Ferka -de 36 años de edad- estallara, pese a estar en vivo, pues se le fue a la yugular, “por voluble”.

La Casa de los Famosos México está en la recta final y algunos eliminados están cambiando de opinión sobre el equipo al que pertenecían, como Marie Claire Harp.

Durante la pre-gala de La Casa de los Famosos México, se vivió un momento tenso entre Marie Claire Harp y Ferka, cuando la venezolana se dejó poner cuernos de diablo nombrándose Team Infierno.

“¿Es en serio que tan fácil te dejas poner eso?”, fue la reacción instantánea que tuvo Ferka ante su amiga Marie Claire Harp, para después llamarla “voluble”.

Por otra parte, Mauricio Garza -de 31 años de edad- hizo ver que Marie Claire Harp no solo apoya al Team Infierno con los cuernos que se acababa de poner, sino que lo hace activamente en redes sociales.

No soportó Ferka y se pelea en vivo con Marie Claire Harp durante pre-gala de La Casa de los Famosos México (VIDEO)

A su vez, Ferka le quiso dejar ver a Marie Claire Harp que el team nuevo que eligió “son los que te traicionaron por la regla de oro”, misma que ha sido mencionada por muchos exhabitantes de La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, la discusión subió de ánimos cuando la venezolana le recordó a Ferka que ella fue la traicionera cuando la nominó.

Ferka se atacó porque Marie Claire Harp se cambió al Team Infierno, pero la venezolana le hizo saber que al final ya está afuera de La Casa de los Famosos México y no tiene nada que perder.

La venezolana pidió “no se enganchen” por los comentarios de Ferka al decir que había traicionado al Team Cielo.

Por otra parte, detalló que de haber durado un poco más en La Casa de los Famosos México, no sabe si hubiera sido Team Infierno, pues al final ella solo se deja guiar por los sitios donde se divierte.

“Yo me movía por feeling muchachos, hay algo que me han enseñado desde niña y es disfrutar los triunfos y reconocer los fracasos. Desde la primera semana que perdí decidí disfrutar el show, así que el que me entretenga más, yo le aplaudo”.

Marie Claire Harp, conductora.