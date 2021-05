Kuno Becker no será padre... todavía

Misterio resuelto: Kuno Becker sí será padre pero en la ficción.

Tras romperle el corazón a muchas mujeres, Kuno Becker aclara si este 2021 se convertirá en padre tal y como lo anunció hace unos días vía Twitter.

"Me enteré que voy a ser papá. Estoy muy contento y todavía no lo puedo creer", tuiteó hace unos días el actor sin aclarar que era ficción .

Con mucha emoción, les quiero decir para que no haya rollos de prensa que ayer en la noche me enteré de que voy a ser papá. Estoy muy contento y todavía no lo puedo creer. — Kuno Becker (@KUNOBP) — Kuno Becker (@KUNOBP) March 7, 2021

Así es, Kuno Becker experimentará la paternidad en la telenovela "Fuego ardiente", donde actualmente participa encarnando al villano Joaquín Ferrer.

En declaraciones para la revista TVyNovelas, el actor lamentó haber creado confusión por hablar como su personaje Joaquín en redes sociales.

"Los promos de la novela decían eso. Lo puse porque a veces hablo como el personaje en las redes para divertirnos y saber qué opinan y si les gusta o no. Fue por eso" Kuno Becker. Actor

Pero, ¿A Kuno Becker le gustaría ser padre?

Aunque en sus planes no está convertirse en padre próximamente, Kuno Becker no está negado a tener un hijo aunque no hará nada para provocarlo o evitarlo.

"No sé, tal vez llegue el momento un día, tal vez no, no estoy negado. No sé si pase o no en el futuro. Me parece una etapa padre del ser humano y a me gustaría vivirla; si algún día se da, bien, si no, no me tocaba" Kuno Becker. Actor

Curiosamente, el pasado mes de febrero, el actor de telenovelas de 43 años, aseguró en entrevista tener miedo de ser un padre que no quiere a sus hijos .

Kuno dijo temer ser igual a su papá, es decir, que le valgan sus hijos aun cuando se asegure de ver por ellos o mas bien de cumplir su responsabilidad.

Su mayor miedo es no tener "el gen"; no obstante, aseguró que podría darse la oportunidad de procrear pues tendría y daría un amor incondicional.