Kuno Becker no llegó a entrevista en estado inconveniente, aclara Yordi Rosado

Yordi Rosado desmiente haber entrevistado a Kuno Becker drogado, asegura que el actor ni siquiera conoce su departamento.

Es falso. La revista TV Notas mintió al asegurar que Kuno Becker fue el actor que llegó en estado inconveniente a una entrevista con Yordi Rosado.

Propiamente el conductor de radio y televisión, mediante sus historias de Instagram, desmintió que haya entrevistado a un Kuno drogado .

Asimismo insistió que no revelará el nombre del actor que llegó intoxicado a la entrevista , ya que valora que le haya dedicado pare de su tiempo.

"Están segundo que era Kuno Becker, no es cierto. Evidentemente no voy a mencionar quien es la persona por respeto, si alguien ya te da su tiempo, va hasta tu casa y todo pues no vas a hacerlo sentir incómodo, cada quien tiene sus problemas"

Yordi Rosado. Conductor de radio y televisión

Yordi Rosado se deshace en halagos por Kuno Becker

Incluso, Yordi Rosado asegura que no ha tenido oportunidad de entrevistar a Kuno Becker y que el actor ni siquiera conoce su departamento.

Tras dejar claro que no hablaba de Becker, Yordi se deshizo en halagos por él, por lo que aplaudió el papelazo que está haciendo en "Fuego Ardiente".

"No puedo creer que de repente se inventen cosas de este nivel, al contrario, Kuno de muy buena fuente sé que es de los que llega más temprano, trabajadores, le está yendo increíble con la novela, está haciendo un papelazo, y no es" Yordi Rosado. Conductor de radio y televisión

Finalmente Yordi se dijo arrepentido de haber dicho lo del actor intoxicado así como pidió no involucrar a Kuno ni a Fernando Carrillo.

Por su parte, Kuno Becker compartió el video de Rosado en sus historias de Instagram, aplaudiendo que se conozca la verdad.