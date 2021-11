Kimberly Flores: ‘La Casa de los Famosos’ salvó su relación con Edwin Luna, el líder de la Trakalosa cambio mucho después del reality show de Telemundo.

Durante el video “La VERDAD De Kim Flores Parte 2 ¿Qué Piensa De Mi?” compartido por Edwin Luna, Kimberly Flores aseguró que había posibilidades de que terminaran su relación.

A través de su canal en YouTube Edwin Luna compartió el segundo video en el cual aclara todas las dudas nacidas tras la salida de Kimberly Flores de La Casa de los Famosos.

En este video, Kimberly Flores habló sobre como a pesar de las problemáticas que el reality trajo a su relación, este también le ayudó a sanar sus deficiencias como pareja.

Y es que antes de entrar al polémico programa Kimberly Flores aseguró había posibilidades de que su relación con Edwin Luna terminara.

“Si no hubiera entrado al programa seguirías siendo él mismo, y como te hubiera hecho cambiar el chip, no sé cuánto tiempo hubiéramos durado más”

Pues explicó Kimberly Flores antes del programa el líder de la Trakalosa de Monterrey era una persona muy cerrada sentimentalmente.

“Una porque quería ser siempre sobreprotector, dos porque no quería demostrar sus sentimientos en muchas formas y tres porque era mucho de que lo escuche pero no me escuchabas”

Además dijo Kimberly Flores sentía que la relación iba en un solo sentido y que ambos tenían planes a futuro diferentes, de los cuales no hablaban, que no iban por el ‘mismo rumbo’.

Sin embargo, tras su participación en el reality show Kimberly Flores aseguró conoció a otro Edwin Luna con el cual incluso pretende seguir ampliando su familia.

Por lo que a pesar de arrepentirse de participar en el reality show, Kimberly Flores agradece los cambios inesperados que le trajeron a ella y a su familia.

“Es algo que me vino a cambiar la vida, que si me arrepiento de ello, de haber entrado pero no me arrepiento del hombre que encontré, porque no se en que momento te hubiera encontrado así otra vez.”

Kimberly Flores