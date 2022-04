Tras haber cumplido 33 años de edad el 15 de abril, Kimberly Flores aseguró haber crecido pero no solo en edad, sino en madurez.

Y es que con el paso del tiempo Kimberly Flores dijo haber aprendido a ignorar todas la criticas a su persona y familia existentes en redes sociales.

Actualmente la modelo guatemalteca dijo solo querer seguir disfrutando de su vida y no querer tener problemas con nadie.

“Te das cuenta que creciste, cuando no quieres tener problemas con nadie, cuando no te importa lo que digan de ti , cuando lo único que quieres es ser feliz y que no te estén jodiendo la vida, ahí creces, pero no de edad si no de madurez…”

Kimberly Flores