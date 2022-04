A través de su cuenta oficial en Facebook Kimberly Flores explicó y se disculpó por el desaire del que Lupita Cardoza aseguró fue víctima durante su visita a Monterrey.

Y es que la influencer quien viajo como invitada para el programa de entrevistas de YouTube de Kimberly Flores aseguró no hubo una colaboración de ambas partes.

Pues después de que se grabara para las redes sociales de la modelo guatemalteca, ella se quedó sin material para compartir en las suyas.

En su cuenta de Instagram Kimberly Flores explicó y se disculpó por el desaire que hizo Lupita Cardoza cuando viajó a Monterrey colaborar con la modelo.

Durante su video Kimberly Flores aceptó fue su error el no haber podido cumplir con la colaboración que se tenía planeada con influencer y afirmó se disculpó su equipo y ella de manera personal.

“Yo cometí un error, no se hizo la colaboración doble, quite el en vivo para que quedara limpio de este lado, ofreció una disculpa mi equipo, ofrecí una disculpa yo”

Asimismo aseguró entendía toda la polémica que se había desatado en redes sociales después de que la influencer compartiera un en vivo exponiendo el trato que había recibido.

Sin embargo, aseguró ella no creía que la falta de una colaboración diera pie para tanto odio del que tanto ella como su familia fue víctima.

Pues en sus publicaciones la modelo mencionó le llegaron mensajes que le deseaban la muerte tanto a ella como a sus hijos, estos habrían sido el motivo por el cual decidió dar una aclaración al tema.

“Sí entiendo eso que dicen que use a una persona, que trate mal a una persona, que hice daño, ósea cuando usan esa palabra de hacer daño es algo como (…) Porque no colaboré con un pagina con otra, soy la mas mala, la mas cruel, la peor”

Y es que además de no haber grabado un video para las redes sociales de Lupita Cardoza aseguró la atendió de la mejor manera durante le primer día y cumplió con todo lo que le prometió por hacer el viaje.

Asimismo reiteró Kimberly Flores tanto ella como su equipo de trabajo le mandaron mensajes disculpándose, pero el suyo fue ignorado.

La falta de interés de la influencer por aclarar las cosas y su enojo de acuerdo con Kimberly Flores fue comprensible, lo que no fue de su agrado fue todo el odio que un “error” desató.

“Me encanto conocerla, me encanto si vibra me encanto todo, si cometí el error, pero lo que yo no justifico es cuando incentivas el odio de una persona a otra por no haber hecho una colocaron, por haber cometido un error”

Kimberly Flores