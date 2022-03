Edwin Luna desata rumores de infidelidad a Kimberly Flores; el cantante estaría “calando terreno” aseguraron sus seguidores en redes sociales.

Y es que desde hace unos días Edwin Luna habría estado publicando lo que consideran indirectas además de varios videos demostrado interés en otras mujeres.

La actitudes del cantante de La Trakalosa incluso habrían levantado sospechas en la modelo guatemalteca quien se mostró aprehensiva al momento de invitar a Karely Ruiz a su programa de entrevistas.

En su cuenta de Instagram Edwin Luna compartió un video cantando un verso de lo que sería su próximo nuevo sencillo con La Trakalosa de Monterrey.

En este sencillo además de hacer referencia a la infidelidad por parte de su esposa Kimberly Flores, Edwin Luna advertiría estar pensando en hacerle lo mismo.

“Te voy a ser infiel hoy no me esperes a cenar te llamo al rato na más para ver como es estar en tus zapatos creo que me tengo que calar en otros brazos”

Edwin Luna