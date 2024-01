Kenia Os -de 24 años de edad- está en medio de la polémica luego de que Mara Patricia Castañeda iniciara un chisme sobre que es “mamá” y ningún Kenini quiere creerlo.

Una de las cantantes más exitosas del momento es Kenia Os, pero ahora su nombre se volvió tendencia porque aseguran que ya es mamá.

Mara Patricia Castañeda -de 58 años de edad- se encontraba platicando con la compositora, Kaia Lana, cuando aseguró que Kenia Os tenía un hijo.

¿Kenia Os es mamá de un niño? Mara Patricia Castañeda dice que sí

Mara Patricia Castañeda ha tenido múltiples personalidades en su programa y en 2019 tuvo de invitada a Kenia Os.

Años después, el nombre Kenia Os volvería aparecer en el programa de Mara Patricia Castañeda y todo por un chisme.

Kenia Os (@keniaos / Instagram)

Kaia Lana se encontraba hablando de sus proyectos con la conductora, cuando salió a relucir el nombre de Kenia Os.

Mara Patricia Castañeda recordó que ya había tenido de invitada a Kenia Os y fue cuando aseguró que la cantante ya era mamá.

“Yo tuve a Kenia aquí hace cinco años (...) Y luego empezó hacerse influencer y tiene un bebé, tiene un hijo que ya está más grandecito” Mara Patricia Castañeda

Kaia Lana reaccionó con sorpresa, pues no podía creer que Kenia Os fuera mamá: “¿Kenia? No, no es cierto”

Mara Patricia Castañeda quiso corregir su error y mejor dijo que de eso no iba hablar .

Mara Patricia Castañeda (YouTube | Captura de video)

El “chisme” de Mara Patricia Castañeda ya generó revuelo en redes sociales

Hasta donde Kenia Os ha mencionado, no es mamá y sus fans no creen que Mara Patricia Castañeda diga la verdad.

Usuarios de redes sociales comenzaron a burlarse de la conductora y otros creen que sí podría ser cierto.

“Es el Octavio, sólo ella no sabe que es un pug” y “¿Cuándo se embarazó por telepatía?” fueron algunos de los comentarios.

Hay quienes creen que Mara Patricia Castañeda se equivocó de Kenia o la confundió con otra persona.

Kenia Os no se ha manifestado por este rumor, pero los keninis no creen que la cantante sea mamá.

Mientras que otros creen que sí podría ser posible que Kenia Os sea mamá.

Kenia Os se encuentra promocionando su nueva canción llamada “Bobo” y fue nominada en 3 categorías de Premios lo Nuestro 2024.