Karol G -de 34 años de edad- rompió el silencio sobre su relación con Anuel AA, la cual terminó en 2021.

La cantante Karol G compartió con sus fans uno de los episodios más difíciles de su vida, y denominó a la controversial relación como “tóxica”.

Karol G habla de la relación tóxica que tuvo con Anuel AA

Karol G habló por primera vez sobre su pasado amoroso con Anuel AA -de 32 años de edad- y detalló que parte de su éxito llegó cuando terminó el noviazgo.

“En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y sentí que iba a morir”, reveló Karol G.

Karol G expresó que durante su relación sentía que no tenía valor como persona y que, al despertar cada día, la embargaba una profunda tristeza.

“Sentía que como persona no tenía valor y no podía ver el éxito ni la grandeza. Pensé que no iba a ser capaz de salir de ahí”, recalcó Karol G.

La cantante, quien abrió su corazón a sus fans, reveló que su relación con Anuel AA fue una “fucking pesadilla” y un “infierno” .

A pesar del sufrimiento que atravesó, reconoció que esta experiencia dolorosa también fue fuente de inspiración artística.

Karol G resaltó que durante ese periodo nacieron muchas de las canciones con las que ha logrado conectar emocionalmente con sus fans.

La relación de Karol G y Anuel AA

Karol G y Anual AA fueron, por varios años, una de las parejas más famosas del género urbano.

Los dos artistas dieron de qué hablar cuando confirmaron su relación en 2018 y con sus gestos de amor en público.

La relación de Karol G y Anuel AA terminó en 2021, aunque en ese momento no se revelaron muchos detalles.

Anuel AA aseguró que fue una separación amistosa, pero la cantante indicó en su documental que sufrió bastante en la relación.

Las contundentes declaraciones de Karol G trascendieron durante la premier de su documental “Mañana fue muy bonito” en Colombia, y que estará disponible en Netflix el 8 de mayo.