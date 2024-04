Karla Souza, cuya fama se disparó tras interpretar a Barbie Noble, asistió al reestreno de la exitosa película Nosotros los nobles.

Verás, la comedia mexicana que llevó a la cima del éxito a Karla Souza, regresó a las salas de cine mexicanas a 11 años de haberse estrenado.

Por lo que la actriz -de 38 años de edad- asistió al cine para volver a disfrutarla, hecho que la puso muy contenta, pero también nostálgica.

Karla Souza (Agencia México)

Karla Souza revive a Barbie Noble y casi se pone a llorar al hablar de su tercera vez siendo mamá

En declaraciones para Venga La Alegría, Karla Souza se dijo feliz por volver a ver en cine a película Nosotros los nobles, donde interpreta a Barbie Noble, el personaje que la catapultó a la fama.

Debido a que recientemente se convirtió en mamá por tercera vez, Karla Souza se encuentra muy sensible por lo que además de sentirse feliz, se puso nostálgica.

“¿Cómo no voy a celebrar esto? Siento nostalgia de solo ver el póster. Ya pasaron 11 años”, dijo Karla Souza, quien en la comedia comparte créditos con Luis Gerardo Méndez -de 42 años de edad- y Juan Pablo Gil -de 34 años de edad.

Así como reconoció que la película dirigida por Gary Alazraki, fue un salto para su carrera, la cual se mantiene fuerte y vigente gracias a la ayuda de su esposo Marshall Trenkmann, de edad desconocida.

“Soy mamá ahora de tres, estoy haciendo lo que más amo, no lo podría hacer mas que con ayuda de mi marido” Karla Souza

Karla Souza aprovecha su tercera vez como mamá para hablar de la depresión posparto

Karla Souza dio la bienvenida a su tercer hijo el pasado mes de marzo, por lo que aseguró que está muy sensible. Incluso al hablar del regreso de Nosotros los nobles al cine, casi se pone a llorar.

“Lloró 5 veces al día, ahora voy a llorar con ustedes”, dijo y aunque el reportero pensó que era una broma, Karla Souza hizo una pausa para recuperar la calma.

Tanta sensibilidad se debe a la depresión posparto que sufre la actriz, quien asegura no es fácil pues su parto fue oscuro, pero de esto pocos hablan.

No obstante, hoy se encuentra mejor de ánimo y es que además del regreso de Barbie Noble, le fascina pasar tiempo con su familia y con su hija Giulia.

“Se me ha dado súper bien amamantar a los bebés. Me la he pasado 2 ó 3 veces (haciéndolo)”, concluyó.