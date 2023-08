Karla Sofía Gascón se fue contra aquellos que la andan comparando con Wendy Guevara, solo porque son mujeres trans.

La final de La Casa de los Famosos México, estuvo llena de tweets de Karla Sofía Gascón -de 51 años de edad-, expresándose sobre Wendy Guevara.

La actriz dejó ver que ni le interesa quién es Wendy Guevara ni La Casa de los Famosos México y pidió la dejaran de comparar con algo que ella considera, “abuso de uso de LGBT trans”.

Karla Sofía Gascón estaba siendo muy relacionada con Wendy Guevara -de 29 años de edad-, y ayer -13 de agosto- en la final de La Casa de los Famosos México, se le dejó ir con todo.

Por medio de Twitter, Karla Sofía Gascón pidió y expresó el porque no quiere ser comparada como una igual a Wendy Guevara.

De forma breve, la actriz dijo que ella no se considera una “mujer trans ni truns”, sino una “señora”, como dice en sus documentos de identidad.

Asimismo, detalló que ni le importa saber quién es Wendy Guevara y si ganaría La Casa de los Famosos México, porque para ella eso solo es “abuso de uso de LGBT trans”.

Por otra parte explicó ni siquiera tener interés por conocer a Wendy Guevara porque está en contra de seguir a “influencers” que se la pasen hablando de “vergas y tengan obsesión con cojer”.

“Por ello no hablo de vergas, ni estoy obsesionada con cojer, ni repito ‘soporta’ cada cinco segundos; porque hago lo que me da la gana, no lo que ningún grupo me quiera imponer para sentirme integrada”.

Karla Sofía Gascón, actriz.