Karla Sofía Gascón asegura no estar ‘sentida’ con la Academia de Hollywood por rechazarla

A días de ser rechazada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, Karla Sofía Gascón expresa su sentir.

La actriz española, Karla Sofía Gascón, dice no estar ‘sentida’ con la Academia de Hollywood por su negativa ya que no pierde la esperanza de unirse en un futuro.

Así como pide frenar la campaña de desprestigio en su contra ya que más que una actriz, es un ser humano.

“Siempre agradecida con la Academia y respetuosa de cualquier decisión que tomen”, cita Karla Sofía Gascón, de 53 años de edad, en su cuenta de Instagram.

Plataforma donde Karla Sofía Gascón expone su sentir ante el rechazo de la Academia de Hollywood, pese a que brilló en las nominaciones de la última edición de Premios Oscar.

La actriz de “Emilia Pérez” no se rinde, por el contrario, guarda la esperanza de ser considerada en el futuro.

Mientras el anhelado día llega, la famosa continuará trabajando; pondrá el alma en cada personaje y dejará que sus acciones sean las que hablen, de manera que acaben con la imagen negativa que algunos tienen de su persona.

Karla Sofía Gascón da por hecho que la polémica que se generó a su alrededor fue motivo del rechazo de la Academia de Hollywood.

Por lo que Karla Sofía Gascón dice no ser una amenaza para el mundo puesto que nunca ha dicho nada en contra de nadie.

Y adelantándose a la réplica de sus haters, advierte que si existen textos de ella que pueden ser perjudiciales es porque están editados.

“Nunca me habrán escuchado decir nada en contra de nadie por su color de piel, ni he apoyado nunca ningún movimiento que busque menoscabar los derechos de cualquier ser humano o minoría. Nadie ha demostrado legalmente que soy la amenaza más terrible del mundo que debe ser destruida a toda costa. Adelante, saca los 20.000 mensajes que he escrito, no sólo los cuatro elegidos y editados, y muestra que lo que interpretas con malicia es la verdad y no una mentira”

Karla Sofía Gascón