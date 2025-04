Karla Sofía Gascón usa el odio que recibe como inspiración; “hay que ser muy fuertes”, dice

Karla Sofía Gascón no puede borrar los errores de su pasado y tampoco quiere hacerlo, de lo contrario, no sería la persona que hoy es.

Contrario a deprimirse o molestarse por el hate que recibe, Karla Sofía Gascón aprendió a transformar el odio en inspiración.

Durante su participación en el partido de fútbol benéfico de los Premios Platino celebrado en Madrid, Karla Sofía Gascón habló del hate que todos los días recibe.

En los últimos meses, Karla Sofía Gascón ha sido severamente criticada por viejos mensajes racistas publicados en la red social X, antes llamada Twitter.

Así como por su participación en el multipremiado musical “Emilia Pérez”.

Por lo que consciente de sus acciones, la actriz española -de 53 años de edad- dice no conocer el arrepentimiento.

"No me puedo arrepentir de nada de lo que he hecho en mi vida porque sino no sería yo. De todas las cosas que hago lo único que puedo hacer es aprender de lo que me ocurre"

Karla Sofía Gascón