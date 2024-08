Shanik Berman dejó una clara instrucción a su familia, no quería ser considerada la “tía” de las redes sociales, pero se pondrá furiosa cuando salga porque así la consideran sus fans.

La Casa de los Famosos México 2024 ha mostrado las distintas facetas de Shanik Berman -de 65 años de edad- y ya se convirtió en la favorita de las redes sociales.

Karla Berman, hija de la conductora, reveló en el programa De Primera Mano que Shanik Berman se sorprendería de ver en el fenómeno que se ha convertido.

Aunque ella no lo crea, Shanik Berman ya tiene a su fandom y hasta un apodo de “tía Shanik”; ante esto, Karla Berman expresó que ese nombre no le gustaría para nada a la conductora.

Karla Berman expresó que tiene miedo de dos cosas cuando Shanik Berman salga de La Casa de los Famosos México 2024, pues es una mujer dura.

Shanik Berman les advirtió a su esposo e hija que no permitieran que la llamaran ‘tía’, pero ellos no pueden controlar que los fans de La Casa de los Famosos México 2024 la llamen así.

“Yo tengo miedo de dos cosas ahora que salga mi mamá. Porque mi mamá es dura, creo nos va matar a mi papá y a mí de dos cosas, una de que todo México le dice la tía Shanik, que me lo advirtió, me dijo: ‘no me pueden decir la tía’”

Karla Berman