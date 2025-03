Karime Pindter -de 31 años de edad- admitió que “la pone” escuchar hablar ñero a El Malilla, a quien considera su gran amigo a pesar de todo.

Si algo describe a Karime Pindter es su personalidad sincera, pues no tiene problemas al hablar de su intimidad.

La influencer acudió a La Saga junto a El Malilla y reconoció que el éxito del cantante con sus fans mujeres, es su forma de hablar ñero.

El Malilla -de 25 años de edad- dio unas “clases” de albur en La Saga y Karime Pindter era la más fascinada con la forma de hablar del cantante.

Karime Pindter relató en La Saga que conoció a El Malilla en La Resolana y comenzaron una amistad.

Incluso, El Malilla le dio sus frases más ñeras para su show de stand up.

Adela Micha -de 61 años de edad- cuestionó a Karime Pindter si era verdad que a ella “la pone” escuchar hablar ñero.

Karime Pindter admitió que le excita que le hablen ñero, pero no tiene quién le hable de esa forma.

“Pocos, no tengo quién me hable ñero. Sí (la pone) está cachondo mi compadre, no te voy a decir que no” Karime Pindter

Adela Micha quiso saber más y le preguntó a Karime Pindter si El Malilla le gustaba: “¿Le dabas?”.

Al respecto, Karime Pindter dijo que El Malilla era su amigo, pero sí tendría un encuentro causal con él.

“Lo veo como un amigo. Pues, ¿qué será? Un día domingo ¿No?” Karime Pindter

El Malilla no es ‘del estilo’ de Karime Pindter, pero sí una fantasía

Karime Pindter explicó que El Malilla no es de su estilo, pero están de moda los ‘chacales’ y hoy son la fantasía del momento.

“No es todo mi estilo, pero es la fantasía del momento. A parte de que es divino, dorado y talentoso” Karime Pindter

La plática de Karime Pindter en La Saga se puso más candente y confesó que no tiene problema con tener una relación abierta.

Karime Pindter considera que las relaciones abiertas siempre tienen encendida “la llama de la pasión”, pero esto ocurre después de 5 años de relación.

El Malilla expresó que él prefiere las relaciones exclusivas y hasta Yordi Rosado, que también estaba de invitado, confesó que hizo un trío.

Por otro lado, El Malilla confesó que no tiene novia desde hace tres años, pero eso no significaba que no se divierta al puro estilo de sus canciones.