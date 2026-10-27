Facundo está de viaje por Europa, pero el cómico reconoció que aunque se burlaba de quiénes eran víctimas de robos en el extranjero, ahora le pasó a él.

“Me chamaquearon en París” fue como Facundo de 48 años de edad, contó que le robaron su cartera un grupo de europeos que vio muy amigables y que hasta le celebraron su nacionalidad.

Roban a Facundo en París; creía que eso no le iba a pasar a él

Con un video en donde exhibió lo que vivió en París, Francia, Facundo aseguró que lo “chamaquearon” aunque es mexicano y siempre creyó que no iba a caer en carteristas en otros países.

Más con semblante incrédulo, pero dispuesto a reconocer su error, Facundo compartió lo mal que se sentía por haber sido bolseado en París por europeos que le robaron su cartera.

Facundo cuenta el robo que vivió en París. (Tomada de video/facufacundo)

Aunque Facundo dijo que creyó ya había hecho amigos en París, mismos que además le celebraron ser mexicano, después se dio cuenta que sacaron su cartera de una cangurera que traía.

“Yo dije ya tengo dos amigos, [pero] amigos de lo ajeno, me bajaron mi cartera. Me sentí un imbécil (...) hasta el más mexa se le tuerce en el extranjero”. Facundo, comediante.

Además, el cómico reconoció que tras el robo que vivió en París ahora está “paniqueado” al estar cuidando sus pertenencias cada que gente se le acerca, “desconfío muy cabrón”.

Incluso, Facundo aseguró que ahora ya no se sabe, pues acusó que tal vez alguna persona que anda en silla de ruedas puede hasta no necesitarla en realidad.