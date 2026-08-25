Alejandro Speitzer denunció haber sido víctima de robo en el AICM, luego de que sus maletas fueran saqueadas pese a estar aseguradas con candado.

“Con la sorpresa de que me saquearon toda la maleta, no me robaron, me saquearon toda la maleta, dos maletas, las rompieron, me robaron muchas cosas y fue en el aeropuerto de la Ciudad de México” Alejandro Speitzer

El actor de 31 años de edad compartió en redes sociales que al recoger su equipaje encontró los candados rotos y varias pertenencias desaparecidas.

“Ya estoy dándole seguimiento y metí mi solicitud y demás, pero como soy bien necio voy a echarle ganitas y vamos a traquear y vamos a encontrar la manera de dar con esos amantes de lo ajeno porque se toparon con un necio” Alejandro Speitzer

Tras presentar una queja, Alejandro Speitzer aseguró que dará seguimiento al caso y pidió no normalizar estas prácticas, señalando corrupción dentro del AICM y comprometiéndose a orientar a otros viajeros.

Alejandro Speitzer denuncia robo en el AICM (@alejandrospeitzer / Instagram)

Alejandro Speitzer pide no normalizar saqueo de maletas en el aeropuerto y señala corrupción

En una nueva publicación, Alejandro Speitzer confesó no estar sorprendido por el saqueo de sus maletas ya que personas le escribieron para decirle que esta practica es muy común en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Que incluso, la administración del aeropuerto no da solución a todos los casos. Ante esto, el actor se dijo preocupado por la corrupción que existe al interior por lo que pidió no normalizar y denunciar.

“Después del video que les hice ayer contándoles el robo que sufrí, me empezaron a llegar muchos mensajes, pero muchos, contándome que les ha pasado, que les saquean las maletas en el aeropuerto de la Ciudad de México, que no les dan respuesta, me imaginaba que esto pasaba, tristemente lo hemos normalizado... Pero pues esto solo me dice del nivel de corrupción que hay ahí adentro. Entonces, como les dije, hay que denunciar” Alejandro Speitzer

Alejandro Speitzer (@alejandrospeitzer / Instagram)

Dándole un nuevo giro a su caso, el actor se comprometió a compartir un video en el que explican qué hacer ante este tipo de situaciones.

“Les voy a poner un video en el que utilizan mi caso para explicarles qué es lo que hay que hacer exactamente y para dar con quien tengamos que dar, para que dejen de robar lo que es nuestro”. Alejandro Speitzer

Hasta el momento, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no se ha pronunciado al respecto.