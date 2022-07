La estrella de OnlyFans Karely Ruiz, se quedó sin su cuenta oficial de TikTok en la que tenía casi 9 millones de seguidores, quienes ahora se preguntan dónde encontrar los videos gratuitos de su influencer favorita.

Por fortuna, Karely Ruiz ya ha vivido situaciones similares en el pasado y tomó medidas para que sus seguidores no se queden sin su dosis diaria de contenido. ¿Quieres saber dónde encontrarla?

La usuaria de TikTok Karen Etchegoyen, quien se dedica a dar noticias sobre los influencers más destacados de México, fue la que informó sobre el bloqueo que actualmente tiene la cuenta de Karely Ruiz en TikTok @karelyruiz.mx.

La tiktoker señaló que en otras ocasiones la cuenta de Karely Ruiz ha sido bloqueada presuntamente por las estrictas reglas de TikTok, lo que podría ser nuevamente la causa de su actual situación.

“Ya saben que el tio TikTok es demasiado especial y quiero suponer que fue porque [Karely Ruiz] inclumplió varias veces por lo vestidos que usa, etc, porque aunque no incumplen las normas o al menos no tienen desnudos, ya saben que TikTok es un poco especial con esa situación. La vez pasada que le bloquearon la cuenta de Karely Ruiz”

Karen Etchegoyen