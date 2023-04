Karely Ruiz no soportó el baile de una fan y terminó en el suelo con sexy caída; la modelo de OnlyFans se levantó más empoderada.

Además de ganar millones con su cuenta de OnlyFans, Karely Ruiz -de 22 años de edad- hace presentaciones en vivo para deleitar a sus seguidores.

En sus presentaciones, Karely Ruiz usa atrevidos outfits y hace sensuales bailes; además, convive con el público y hace algunas dinámicas.

Karely Ruiz acudió a un evento en playa ‘La Pesca’ en Tampico, la cual tuvo gran concurrencia y hubo de todo; hasta caídas.

Karely Ruiz (Instagram | @kareliruiz)

Karely Ruiz fue tirada por una fan y la sexy caída terminó en reclamo

Karely Ruiz inició su espectáculo en el escenario de Playa ‘La Pesca’, con un sensual baile y luego invitó a varias mujeres del público a una dinámica.

Cada una de las concursantes debía mostrar sus mejores pasos de baile y Karely Ruiz iba a ser la jueza.

Todo iba bien, hasta que una de las jóvenes quiso hacerle un sensual baile a Karely Ruiz, pero la terminó tirando.

Cuando la fan de Karely Ruiz trató de bailar en el piso, terminó jalando a Karely Ruiz y la modelo terminó en el suelo.

Rápidamente levantaron a la modelo del suelo y ella aseguró que se había dado ‘tremendo’ golpe:

“Tremendo putazo que me metiste. No hay pedo, me levanto”. (Puedes ver la caída a partir del minuto 19).

Karely Ruiz en Playa La Pesca #SemanaSanta2023 🙌🏻 Posted by Dr. Antonio Medina on Thursday, April 6, 2023

¿La sensual caída lastimó a Karely Ruiz?

Aunque la caída no fue tan aparatosa, Karely Ruiz terminó de espaldas en el suelo y la modelo aseguró que todo estaba bien.

Pero, se puede ver que la influencer se termina revisando los brazos, como si se hubiera lastimado.

El percance no evitó que Karely Ruiz siguiera dando un sensual espectáculo y hasta se besó con una fan.

Por otro lado, ciudadanos de Tamaulipas criticaron que la guardia estatal cuidara a Karely Ruiz durante todo el evento.

Cerca de 10 elementos rodearon a Karely Ruiz cuando subió al escenario y algunos cuidaron a la modelo desde las vallas que contenían al público.

Al final, Karely Ruiz dio una gran presentación en Tamaulipas y hasta una sexy caída hubo durante su show.