Andrea Legarreta desmiente que Arath de la Torre se vaya a divorciar de Susy Lu y aseguró que su compañero se encuentra muy triste por todos los rumores que han surgido respecto a su vida privada.

Arath de la Torre se encuentra en medio de la controversia luego de que la revista TV Notas reveló que está pasando un difícil momento ya que su esposa Susy Lu le había pedido el divorcio.

Pese a que Arath de la Torre no se pronunció sobre la información, su compañera Andrea Legarreta salió en su defensa e incluso reveló que este Día de las Madres 2022 su compañero lo iba a celebrar junto a Susy Lu.

A meses de que se dio a conocer que Arath de la Torre quería reconquistar a su exnovia Andrea Rodríguez, pese a que ella está comprometida con Julio Alegría, el conductor vuelve estar en medio de la controversia.

La revista TV Notas publicó que Susy Lu no ha podido perdonar y mucho menos olvidarse de la traición de su esposo Arath de la Torre.

De acuerdo con el medio Arath de la Torre y Susy Lu se estarían divorciando, situación que habría afectado al conductor del programa Hoy.

En medio de toda la controversia generada, Andrea Legarreta salió en defensa de Arath de la Torre y aseguró que se encuentra muy triste por todos los rumores que han surgido sobre su vida privada.

En el video compartido por la periodista Berenice Ortiz, Andrea Legarreta desmintió que Arath de la Torre se encuentre divorciando de su esposa Susy Lu.

Andrea Legarreta confesó que este Día de las Madres 2022, Arath de la Torre lo celebrará junto a su esposa Susy Lu.

Durante su conversación Andrea Legarreta cuestionó que ciertos medios se basen en una fuente cercana para poder publicar información que no es cierta.

“Volvemos a lo mismo, también ya que te traigan de bajada y que no les importe si tienes hijitos. Que no les importe no saber, si no me dijeron, una fuente cercana, eso es mala onda”

Andrea Legarreta