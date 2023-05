Karely Ruiz está de visita en Yucatán y aprovechó su viaje para ir a Las Coloradas a hacerse una sexy sesión de fotos.

A través de cuatro fotografías que Karely Ruiz -de 22 años de edad- subió a sus redes sociales, compartió su paso por el agua rosa de Las Coloradas en Yucatán.

Y aunque la modelo de Onlyfans se mostró muy feliz en la sesión y por regalar 20 mil pesos, reveló que ya no confía ni un su sombra.

Karely Ruiz no está en su momento más feliz por tanta traición y pide ayuda a sus fans

La propia Karely Ruiz dijo que ya no vive en Monterrey, pues por trabajo se tuvo que mover a la Ciudad de México, aunque ni ha estado en su casa porque se la pasa viajando.

Esta vez, por medio de unas fotografías en Instagram, la modelo de Onlyfans mostró su pasó por el agua rosa de Las Coloradas, Yucatán.

Así fue como Karely Ruiz deleitó a sus seguidores acompañada de este paraíso natural, en el que resaltó con el color de bikini que eligió.

Sumado a ello, Karely Ruiz colocó en su descripción “yo soy tuya mi amor”, enloqueciendo a varios de sus seguidores.

El sitio que eligió Karely Ruiz -Las Coloradas-, es un puerto pesquero ubicado en el norte de la península de Yucatán.

Y parece ser que la modelo de Onlyfans visitó Las Coloradas entre marzo y mayo, que es la temporada donde el agua se pinta de un rosa más intenso, pues también pueden variar entre el amarillo, naranja y roijizo.

Karely Ruiz mostró una sexy sesión de fotos en Las Coloradas, Yucatán, y aunque dijo estar feliz porque regalaría 20 mil pesos a un fan, detrás hay un dura realidad.

Aunque la modelo puso en Instagram una sensual descripción, en su cuenta de Facebook, colocó en las mismas fotografías que estaba feliz porque le daría 20 mil a un fan.

Sin embargo, sus historias de Instagram dicen algo totalmente distinto y que muestran la triste realidad que Karely Ruiz atraviesa.

La modelo de OnlyFans señaló que ya no confía “ni en mi sombra”, pues aludió a que alguien la había traicionado.

“Estoy pasando por cosas muy fuertes pero saben algo yo soy una mujer que por nada del mundo se va a dejar caer por nada ni por nadie (...) Solo no me dejen caer que ya a este paso no confío en mi propia sombra”.

Karely Ruiz, modelo de Onlyfans.