¿Karely Ruiz se aburrió? Revela la verdadera razón por la que terminó todo con Santa Fe Klan y ahora sí confirma que solo son amigos.

La modelo Karely Ruiz de 23 años de edad, ha confesado por qué terminó con el rapero Santa Fe Klan y no vas a creer su versión de los hechos.

Karely Ruiz se muestra tranquila por la decisión que tomó y se encuentra más soltera que nunca.

Los nombres de Karely Ruiz y Santa Fe Klan han sido relevantes los últimos meses por los rumores de una relación amorosa.

En redes sociales los famosos eran fuertemente criticados por diferentes fotos subidas de tono donde era evidente que no eran “solo amigos”.

A raíz de su colaboración con la canción “Sabes”, Karely Ruiz y Santa Fe Klan seguían mostrando una fuerte química entre ellos.

Pero al paso de los días y que su video ya se había lanzado en todas las plataformas digitales su amor desvaneció.

Ante esto, Karely Ruiz -a través del podcast del “Canal de Momo”- habla por primera vez de lo que pasó con Santa Fe Klan.

Karely Ruiz confesó que al principio fue por la colaboración en la música y dejó que las cosas fluyeran .

La modelo de OnlyFans recalcó que sí se dieron la oportunidad de ser algo más, pero al final decidieron que funcionaban mejor como amigos.

Reveló también que los proyectos laborales de cada quien impedían seguir con Santa Fe Klan y sabía que una relación así no iba a funcionar.

“Él anda en su trabajo y yo en mi trabajo, no tenemos tiempo. Le dije: ‘la verdad no’. Sí lo platicamos, pero pues más que nada por el tiempo, él se va, yo me voy y pues creo que una relación así no iba a funcionar.

Karely Ruiz