Karely Ruiz nuevamente admite estar obsesionada con su peso tras críticas sobre su cuerpo y la reciente tiradera de Kelly Medanie.

Y es que cabe destacar que recientemente la también modelo de OnlyFans, Kelly Medanie -de 23 años-, hizo una colaboración musical con Babo de Cartel de Santa.

Nos referimos a la canción ‘Shorty Party’ , dentro de la cual hay un verso que hace mención de Karely Ruiz -de 22 años-, y el cual canta específicamente Kelly Medanie, también conocida como La Kelly.

“Saco lo maniacona cuando me pega la moli

Me pongo más horny si me grabas para el Only

No hay quien se resista cuando lo mueve La Kelly

Mi culito natural otra vez se fue de trendy y la que soporte

Ahí me saludan a Karely”.

Kelly Medanie en 'Shorty Party'