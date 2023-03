¿Karely Ruiz o Kelly Medanie? Ya se estrenó “Shorty Party”, la esperada canción de Cartel de Santa, pero hay un pequeño detalle, la modelo de OnyFans le tiró a Karely Ruiz y la queso, dijo.

Kelly Medannie, conocida ahora como ‘La Kelly’, de 23 años de edad, tiene un versículo en la canción de Babo de Cartel de Santa, donde aprovechó para tirarle a Karely Ruiz.

Y pareciera ser que así es cómo comenzará un duelo entre modelos de OnlyFans, ambas de Monterrey. Te compartimos los pormenores del tema.

Kelly Medanie estrenó junto a Babo de Cartel de Santa, quien tiene 46 años de edad, “Shorty Party”, canción que actualmente se encuentra en tendencia en YouTube.

Pero del único versículo que la modelo de OnlyFans tiene en la canción, algo llamó la atención, pues le tira a Karely Ruiz de 21 años de edad.

Pareciera ser que la también modelo de Monterrey, prefirió tener un debut en la música con una tiradera y no tanto con algo fiestero como Babo de Cartel de Santa quería.

Así fue como Kelly Medanie le tiró a Karely Ruiz en “Shorty Party”:

“Saco lo maniacona cuando me pega la moli, me pongo más horny si me grabas para el Only, no hay quien se resista cuando lo mueve La Kelly, mi culito natural otra vez se fue de trendy y la que soporte, ahí me saludan a Karely”.

Kelly Medanie, modelo.