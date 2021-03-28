El ingeniero civil y profesor Julio Ríos Gallego, mejor conocido como “Julioprofe” en su canal de YouTube, logró romper el Récord Guinness por la clase en línea de matemáticas con mayor cantidad de espectadores.

El colombiano, “Julioprofe” convocó a sus seguidores para lograr el Récord Guinness, durante un evento de Recrea Academy, que es promovido por la Secretaría de Educación del estado de Jalisco.

La clase que llevó el título “¿Cómo las matemáticas se aplican en otras asignaturas?”, tuvo 213 mil 586 vistas de las mil 600 que se necesitaban para obtener el Récord Guinness.

En su clase virtual, “Julioprofe” abordó cómo usar las matemáticas en diferentes asignaturas, tales como ciencias sociales y naturales, además del arte.

Durante la transmisión del evento, “Julioprofe” dijo que tenía sus apuntes para dar muy bien su clase a la que le puso mucho cariño y esmero para que saliera de la mejor manera.

“Las matemáticas, estas herramientas nos van a servir para resolver situaciones problema, en diferentes ámbitos, como es la escuela (…) luego en el ámbito profesional, ya cuando nos desempeñamos como profesionales en cualquier disciplina y lógicamente en la vida cotidiana”. Julioprofe

Luego de darse a conocer que el youtuber logró el Récord Guinness, el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramotes, felicitó y agradeció por su trabajo a “Julioprofe” a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, usuarios en redes sociales también felicitaron y mostraron su apoyo al ingeniero “Julioprofe”.

En el 2019, “Julioprofe” había intentado romper el récord de la clase con la mayor cantidad de asistentes de forma presencial; se necesitaban más de cuatro mil 590 personas para lograrlo, sin embargo, al lugar llegaron cinco mil 98, pero 887 fueron descalificadas.