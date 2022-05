Este 16 de mayo se celebra el día 17 del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación, en el condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos. Está procedido por la jueza Penney S. Azcarate.

¿El motivo? Johnny Depp le pide a Amber Heard 50 millones de dólares (mil 19 millones de pesos) en compensación por los contratos cancelados y conflictos laborales que atravesó tras acusarlo de violencia en un artículo del 2018 publicado en el Washington Post.

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard dio inicio el pasado 11 de abril y se extenderá a lo largo de las siguientes tres semanas. El actor afirma que jamás agredió físicamente a su ex.

Al ser cuestionada sobre el incidente de la popó que habría dejado en la cama de Johnny Depp, Amber Heard simplemente dijo que no lo encuentra gracioso.

“No hice ninguna broma, no lo encuentro gracioso... no entiendo por qué una mujer adulta lo haría. Mi vida se estaba cayendo a pedazos, no estaba para hacer chistes”

Asimismo, Amber Heard señaló que estaba siendo violentada por Johnny Depp, a quien amaba desesperadamente, por lo que no pensaba en hacer chistes.

Amber Heard continúa narrando episodio tras episodio de violencia, y en esta ocasión dijo que Johnny Depp llegó a un punto en el que “alucinaba” y tenía un “comportamiento irracional y terrorífico” .

Incluso, dijo que el actor veía personas en el cuarto que presuntamente estaban allí para verla a ella, y que además, se hacía daño a sí mismo, pues mantenía un cuchillo en su pecho y apagaba los cigarros en su propio cuerpo .

De acuerdo al testimonio de Amber Heard, Johnny Depp le dio un puñetazo en la mandíbula mientras veían una proyección de ‘London Fields’ en su castillo de Francia; “ fue la primera vez que sufrí una conmoción cerebral ”, dijo.

Amber Heard continúa con su testimonio en este día 17 de juicio, en el que afirma que se equivocó de fecha acerca de la primera vez que Johnny Depp la golpeó .

La actriz ahora dice que el primer acto de violencia en realidad tuvo lugar en 2012, y no cuando le preguntó a Depp sobre su tatuaje de “Wino Forever” (que Depp se hizo por Winona Ryder en 2013).

“Me avergüenza decir que me hubiera gustado creer que no me golpearon tan temprano en la relación y me quedé”

Amber Heard.