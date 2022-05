Amber Heard continúa dando su testimonio en el juicio contra Johnny Depp, donde por primera vez habló del incidente de la popó.

Recordemos que en otra audiencia el actor la acusó de haber defecado en su lado de la cama, para después culpar a los perros de dejar los desechos.

“No hice ninguna broma, no lo encuentro gracioso... no entiendo por qué una mujer adulta lo haría. Mi vida se estaba cayendo a pedazos, no estaba para hacer chistes”

Amber Heard.