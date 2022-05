Amber Heard continúa narrando episodio tras episodio de violencia durante el día 17 de juicio, y en esta ocasión dijo que Johnny Depp llegó a un punto en el que “alucinaba” y tenía un “comportamiento irracional y terrorífico” .

Incluso, afirmó que el actor veía personas en el cuarto que presuntamente estaban allí para verla a ella, y que además, se hacía daño a sí mismo, pues mantenía un cuchillo en su pecho y apagaba los cigarros en su propio cuerpo .

Amber Heard, día 17 de juicio (Steve Helber / AP)

Supuesto episodio de esquizofrenia de Johnny Depp, narrado por Amber Heard

Amber Heard describió ante la corte un episodio de “confusión” de Johnny Depp, producido en Los Ángeles, en febrero del 2016.

Dijo que el actor golpeaba muebles y rompía cosas, y se reproduce un video mostrado anteriormente en la corte, donde Depp se muestra altamente violento mientras ella lo filma.

En las imágenes se escucha a Amber Heard preguntando a Johnny Depp por qué está enojado y diciéndole que nada le pasó esta mañana para que se ponga así.

También se logra ver una botella de vino tinto vacía y, a Heard preguntándole a Depp: “¿Te lo has bebido todo esta mañana?”, por lo que él parece enojarse y sacar una computadora de la habitación para aparentemente arrojarla al suelo .

Al cuestionar a Amber Heard sobre por qué filmó este episodio de Johnny Depp, dijo que “sabía que lo olvidaría” , como solía hacerlo, además de que “tenía miedo”.

Sin embargo, la defensa del actor detuvo las preguntas argumentando que la actriz trataba de convencer al jurado de que Depp sufre enfermedades mentales que no han sido comprobadas.

Johnny Depp, día 17 de juicio (Steve Helber / AP)

Johnny Depp reacciona a testimonio de Amber Heard

Durante el testimonio de Amber Heard en el día 7 del juicio contra Johnny Depp, el actor se mostró sorprendido por lo declarado.

Aunque el intérprete de Jack Sparrow ha tratado de mantener la cabeza baja para no entrar en contacto directo con su ex, cuando esta dijo que él hablaba con personas que no estaban presentes, se levantó asombrado.

No obstante, la defensa de Johnny Depp logró detener la declaración de Amber Heard acerca de una posible esquizofrenia.